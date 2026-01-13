Egyre több nő fordul magánorvoshoz, ha nőgyógyászati vizsgálatot vagy szűrést szeretne, még akkor is, ha átlagosan 33 612 forintot kell kifizetni egy szakorvosi vagy diagnosztikai vizsgálatért – derül ki az NN Biztosító Női Magánorvosi Árindexéből.

Egy egészséges nő évente akár 55–75 ezer forintot is költhet a minimálisan javasolt szűrővizsgálatokra a magánszolgáltatóknál, ezért felértékelődnek azok a megoldások, amelyek enyhítik az anyagi terheket és támogatják a női munkavállalók egészségmegőrzését.

A nők általában egészségtudatosabbak, mint a férfiak: 36 százalékuk jár rendszeresen az orvosok által ajánlott szűrővizsgálatokra, míg a férfiaknak csak mindössze 23 százaléka teszi ezt.

Az NN Biztosító Női Magánorvosi Árindexéből az derül ki, hogy ma egy nőgyógyászati magánorvosi vizsgálat vagy magánegészségügyi intézményben elvégzett szűrővizsgálat országos átlagára 33 612 forint. Ez az ár a Központi Statisztikai Hivatal által publikált legfrissebb, szeptemberi nettó havi mediánkereset (397 400 forint) több mint 8 százaléka, vagyis meglehetősen tetemes hányad.

Az NN Női Magánorvosi Árindexből az is kiderül, hogy egy nőgyógyászati vizsgálat díja 25 és 46 ezer forint között mozoghat, egy mammográfiáért pedig 24 és 42 ezer forint között kérnek el a magánorvosi rendelőkben. Budapest és a vidék között is látványos az árkülönbség: vidéken 5-10 ezer forinttal olcsóbb is lehet egy ugyanolyan szakorvosi vizsgálat, mint a fővárosban.

Korosztályonként eltérő az orvosi protokollok szerint ajánlott vizsgálatok köre és gyakorisága, ezért az NN szakértői arra is kíváncsiak voltak, milyen mélyen kell a pénztárcájába nyúlni különböző korú, egészséges nőknek éves szinten, ha a minimálisan javasolt diagnosztikai vizsgálatokat magánegészségügyi szolgáltatónál végeztetik el.

Ehhez a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) által javasolt és az állami rendszerben életkorhoz kötötten és csak nőknek biztosított szűrővizsgálatokat, illetve azok ajánlott gyakoriságát vették alapul.

Korosztályok szerint:

egy egészséges, 30 éves nő 74 647 forintot;

egy 45 éves 54 836 forintot;

egy 60 éves 60 102 forintot költhet átlagosan ezekre a vizsgálatokra a magánintézményekben;

Ehhez jönnek még az eltérő életkorhoz és élethelyzethez kapcsolódó további vizsgálatok (például meddőségi vizsgálat, menopauza labor, endometriózis diagnosztika), vagyis egy nő tetemes összeget költhet a nőgyógyászati vizsgálatokra, ha mindent magánorvosnál végeztet.

„A magánegészségügy terjedése tovább gyorsult az elmúlt években, egyre többet költünk az egészségünkre és emiatt felértékelődnek az anyagi terheket enyhítő megoldások, mint például a munkáltatói csoportos egészségbiztosítás. A munkavállalók igényeihez igazodó, az egészségük védelmét támogató juttatások ráadásul erősíthetik a lojalitást, segíthetik a toborzást és csökkenthetik a kieső munkaidőt. E téren egyre nagyobb fókuszt kap a diagnosztika és a kezelés mellett a prevenció is, ezért egészségbiztosításainkban is több különféle szűrővizsgálati megoldást tettünk elérhetővé” – mondta Holló Bence, az NN Biztosító elnök-vezérigazgatója.

Ezzel együtt a privát ellátást igénybe vevők túlnyomó többsége (81 százalék) továbbra is saját maga fizeti magánegészségügyi számláit, amit 65 százalékuk anyagilag megterhelőnek érez. Egyéni egészségpénztári számlát vagy egészségbiztosítást minden ötödik megkérdezett használ erre a célra, míg a teljes egészében munkaadó által fizetett egészségbiztosítást vagy egészségpénztári hozzájárulást 6 százalék vett igénybe.



A kutatásról Kilenc budapesti és kilenc vidéki magánegészségügyi szolgáltató árait gyűjtötték össze egy adatbázisba. A kutatásba bevont szolgáltatások köre: nőgyógyászati vizsgálat, méhnyakrákszűréssel bővített nőgyógyászati vizsgálat, mammográfia, mellultrahang, csontsűrűség (ODM) vizsgálat, komplex emlődiagnosztika, HPV-szűrés. A számítást az alábbi vizsgálatokat alapul véve végezték: 30 éves nő: nőgyógyászati vizsgálat évente, méhnyakrákszűréses komplex vizsgálat három évente, emlőultrahang évente, HPV-szűrés három évente; 45 éves nő: nőgyógyászati vizsgálat évente, méhnyakrákszűréses komplex vizsgálat három évente, mammográfia kétévente; 60 éves nő: nőgyógyászati vizsgálat évente, méhnyakrákszűréses komplex vizsgálat három évente, mammográfia kétévente, csontsűrűség-vizsgálat kétévente. Az adatgyűjtés 2025 novemberében történt.



