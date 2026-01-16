Igencsak szürreális levelezésbe bonyolódott az Index szerkesztősége a Nemzeti Színházzal. Szó szerint a Nemzeti Színházzal, ugyanis a lap megkeresésére nem a megszólított sajtófőnök, Mészáros Katalin, nem az interjúra felkért Vidnyánszky Attila igazgató válaszolt, hanem maga a Nemzeti Színház.

Történt ugyanis, hogy az portál kulturális újságírója interjút szeretett volna készíteni a színházigazgatóval, melynek témáit meg is jelölte. Mutatjuk a levelet:



„Kedves Kati!

Azzal a kéréssel fordulok hozzád, hogy szeretnék interjút készíteni Vidnyánszky Attila vezérigazgató úrral. Az alábbi témákról szeretném kérdezni:

– Az elmaradt bemutató apropóján (A király halódik) többek között arról, hogy a színházi szakmában egyáltalán mit lehet plágiumnak nevezni, és miért vethetett ekkora hullámokat egy elmaradt bemutató.

– A Nagy Ervin-féle lehetséges vita felvetése kapcsán kérdezném, hogy milyen kérdéseket, témaköröket kellene, lehetne megvitatni, ha egyáltalán egy értelmes vita létrejöhetne.

– Továbbá az is érdekes jelenség, hogy ifj. Vidnyánszky Attila a Katonában rendezett egy nagy visszhangot kiváltó Hamlet-előadást, erről is kérdezném.

Szóval ez a három témakör lenne.

Előre is köszönöm a segítségedet,

üdvözlettel:

Sümegi Noémi”

A levélre 2 nap múlva, január 14-én érkezett a válasz, melyet senki nem vett a nevére az intézményből.

„Tisztelt Sümegi Noémi!

Mielőtt az interjúkérésére érdemben reagálnánk, arra kérjük, idézze fel az elmúlt évek ön által jegyzett cikkeit: hány alkalommal illette a Nemzeti Színházat és annak vezetését indulatos, sokszor nem szakmai, hanem politikai indíttatású bírálatokkal; hányszor próbálta meg lejáratni azt az intézményt, amelyről most hirtelen a »tárgyilagos párbeszéd« hangján kíván kérdezni?!

Ha ezek az emlékek előjönnek, alighanem Ön is érzi: ez az interjúkérelem sem helyét, sem idejét nem találja. Különösen úgy, hogy mindezek fényében nincs okunk bízni az Ön objektivitásában. A bizalom nem deklarációkban születik, hanem következetes magatartásban – és ennek hiányát nem pótolja három gondosan felsorolt témakör.

Erre tekintettel Vidnyánszky Attila vezérigazgató úr nem kíván élni az interjú lehetőségével.

Üdvözlettel,

Nemzeti Színház”

Természetesen az Indexnek is szemet szúrt, ami nekünk: hogy lehet, hogy egy színház, egy intézmény válaszol a levélre?!

„Tisztelt Vidnyánszky Attila!

Az ön által vezetett közintézmény ezzel a levéllel, amelyet maga a Nemzeti Színház, egy adóforintokból működő költségvetési intézmény „írt alá”, és ami egyetlen konkrétumot sem tartalmaz, alighanem új fejezetet nyitott az intézményi kommunikáció történetében.

Emellett elgondolkodtató mindaz, ami mögötte húzódik.

Egyfelől arról árulkodik, hogyan gondolkodnak önök az újságírók, a média szerepéről,

másfelől megrendítő képet fest a magyar kultúra feszültségekkel teli állapotáról.

Az Index szerkesztősége továbbra is várja válaszát, hogy mikor készíthetünk önnel interjút.

Üdvözlettel:

Az Index szerkesztősége”

Amennyiben az ügynek lesz folytatása, mindenképp beszámolunk a kultúrharcról.