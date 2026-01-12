A MOHU Budapest hétfőn hivatalos közleményben reagált Őrsi Gergely II. kerületi polgármester nyilvános kritikájára, amelyben a városvezető az ünnepi időszak óta tartó hulladékszállítási problémák miatt kért magyarázatot a szolgáltatótól. A vállalat szerint a polgármester téves információk alapján nyilatkozott, és hangsúlyozta: a karácsonyi időszakban minden bejelentett utcában elvégezték a begyűjtést. A fennakadások csak a szilveszteri havazást követően kezdődtek.

Az Economx néhány nappal korábban számolt be arról, hogy a II. kerület több pontján – köztük olyan utcákban is, ahol az FKF elvégezte a hóeltakarítást – hosszú ideje nem vitték el a szemetet. Őrsi Gergely ennek kapcsán közölte: nem látja indokoltnak a szolgáltatás több hetes szüneteltetését, és konkrét válaszokat vár a Mohutól többek között arról, mikor pótolják az elmaradt ürítéseket, és milyen alapon számláznak a nem teljesített szolgáltatás után.

A polgármester nyílt levelében azt is kiemelte, hogy egyes területeken már karácsony óta nem ürítették ki a kukákat. A Mohu most ezt a vádat cáfolta: állításuk szerint a karácsonyi időszakban nem volt fennakadás a fővárosban, a problémák kizárólag a szilveszteri havazás után kezdődtek, amikor a budai hegyvidéki területeken több helyre nem tudtak feljutni a kukásautók.

A vállalat szerint a hulladékszállító járművek sajátos jellemzői – nagyméretűek, jelentős súlyterheléssel működnek – miatt nem tudnak biztonságosan közlekedni a szűk, meredek vagy jeges mellékutcákban. A közlemény arra is kitér: a január 11-i (vasárnapi) napon megkezdődött a kimaradt járatok pótlása, és a munkálatok jelenleg is folyamatosan zajlanak.

A lakosságot arra kérik, hogy a kukákat továbbra is hagyják az utcán, mivel a begyűjtés több körben történik.

A Mohu hozzátette: az elmúlt héten több országos tájékoztatást is kiadtak, amelyekben felhívták a figyelmet a téli időjárás következményeire. A társaság szerint a tartós hideg, a havazás és a fagyos útviszonyok országosan is kihatással voltak a szolgáltatásra. Összesen mintegy harminc településen alakultak ki járatkiesések vagy jelentős késések.

A II. kerület ugyanakkor kitart amellett, hogy több érintett utcában nem volt olyan közlekedési állapot, amely indokolta volna a hetekig elmaradó szállítást. A polgármesteri bejegyzés alatt több kerületi lakos is kommentben jelezte, hogy még január közepén sem történt meg az ürítés, és hasonló problémákról számoltak be a XI. és XII. kerületből is.

A helyzet rendezését illetően a kerület vezetése továbbra is hivatalos, részletes tájékoztatást vár a szolgáltatótól. A Mohu közleménye egyelőre nem tér ki arra, hogy milyen formában és ütemezésben válaszolnak a feltett kérdésekre.