Tájékoztatást és magyarázatot vár a MOHU Budapesttől Örsi Gergely, a II. kerület polgármestere a kerület több részét érintő, hetek óta húzódó szemétszállítási problémák miatt. A városvezető közösségi oldalán számolt be arról, hogy levélben fordult Mártha Imréhez, a MOHU Budapest vezérigazgatójához.

A polgármester szerint elfogadhatatlan a helyzet, mivel

több utcában már a karácsony környékén esedékes szállítások is elmaradtak, és azóta sem történt meg a pótlás.

„Nem indokolható a kiesés egésze az időjárással” – írta Örsi, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy több olyan utcát érint a kimaradás, amely az adott időpontban járható volt, és ahol az FKF elvégezte a hóeltakarítást.

A kerület vezetése konkrét válaszokat vár a szolgáltatótól:

– mikor indul újra a rendszeres szemétszállítás,

– mikor pótolják az elmaradt ürítéseket,

– mi az oka a hosszas kimaradásnak,

– és tervez-e a MOHU teljes számlát küldeni azoknak a lakóknak is, akiknek akár három héten át sem ürítették a kukáját.

„Bízom benne, hogy a lehető leghamarabb megindul az elmaradt szemétszállítások pótlása. Amint hivatalos választ kapunk, természetesen beszámolunk róla” – tette hozzá a polgármester.

A MOHU az időjárásra hivatkozik

A történet előzménye, hogy a MOHU pénteken közleményt adott ki, amelyben azt írta: a rendkívüli téli időjárás miatt az elmúlt napokban mintegy harminc magyar településen maradt el a szemétszállítás.

A vállalat szerint a hulladékgyűjtő járművek több helyen a járhatatlan utak miatt egyszerűen nem tudták megközelíteni az érintett területeket. A társaság hangsúlyozta: az operatív törzzsel együttműködve dolgoznak azon, hogy az utak mielőbb járhatóvá váljanak, és az alvállalkozóik újraindíthassák a szolgáltatást.

A II. kerület vezetése azonban azt állítja, több érintett utcában nem volt olyan állapot, amely indokolta volna a hetekig tartó kimaradást – ezért is várnak részletes, hivatalos magyarázatot a szolgáltatótól.

A polgármester bejegyzése alatt többen kommenteltek, a bejegyzésekből kiderül, hogy a XI. és a XII. kerület bizonyos részen sem volt még idén kukaürítés.