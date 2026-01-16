Fél év alatt több mint 120 millió forintnyi adomány gyűlt össze a REpont automatáknál visszaváltott italcsomagolások után, amelyet a fogyasztók jótékony célra ajánlottak fel – közölte a MOHU. Az összeg a Mosolyra váltó program keretében keletkezett, és három országos segélyszervezet gyermekeket és családokat segítő programjait támogatja.

A MOHU tájékoztatása szerint a 2025. július 1. és december 31. közötti időszakban beérkezett felajánlásokból a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, az Ökumenikus Segélyszervezet és a Magyar Vöröskereszt részesül. A támogatásokat gyermek- és családvédelmi, valamint esélyteremtő programokra fordítják.

A Mosolyra váltó program lényege, hogy a fogyasztók a REpont automatáknál történő visszaváltáskor maguk dönthetnek arról, miként kapják meg az italcsomagolások után járó összeget. A pénz kérhető bolti utalványként, azonnali banki utalással, vagy egyetlen gombnyomással jótékony célra is felajánlható. A MOHU szerint ez utóbbi lehetőséggel az elmúlt fél évben kiemelkedően sokan éltek.

Bozóki Csaba, a MOHU intézményi hulladékmenedzsment igazgatója a közleményben úgy fogalmazott: a program eredménye azt mutatja, hogy a visszaváltási rendszer nemcsak környezetvédelmi, hanem társadalmi szempontból is kézzelfogható hatással bír. Hozzátette: a vállalat arra ösztönzi a lakosságot, hogy a jövőben is fontolják meg az adományozás lehetőségét visszaváltáskor.

A három segélyszervezet eltérő területeken használja fel az összegeket. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat rászoruló családok mindennapi támogatására és gyermekek számára működtetett közösségi terek fenntartására fordítja az adományt. Az Ökumenikus Segélyszervezet hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztését és esélyteremtő programjait finanszírozza belőle, míg a Magyar Vöröskereszt alapvető ellátásra és gyermekeknek szóló szociális programokra költi a felajánlásokat.

A MOHU kötelező visszaváltási rendszerében az indulás óta több mint 4 milliárd italcsomagolás került vissza a körforgásba. A Mosolyra váltó program ezen belül biztosít lehetőséget arra, hogy a visszaváltás során keletkező összegek közvetlenül társadalmi célokat szolgáljanak. A támogatható ügyek és szervezetek időszakonként változnak; 2025 második felében a fókusz a rászoruló családok támogatásán volt.