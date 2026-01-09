Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester úgy fogalmazott bejegyzésében, hogy a bizonytalan időjárás, a további lehetséges hóesés és az esetleges ónos eső miatt rendkívüli útviszonyokra kell készülni a következő napokban is. Minél kevesebb autó van az utakon, annál hatékonyabban és gyorsabban tudnak dolgozni a hókotrók, és ami még fontosabb, annál kisebb a balesetveszély - írja az MTI.
Ennek érdekében a városban úgy döntöttek, hogy szombat reggel üzemkezdéstől egészen hétfő este üzemzárásig ingyenessé teszik a közösségi közlekedést Székesfehérváron - közölte a polgármester.
Cser-Palkovics András arra kért mindenkit, hogy aki csak teheti, hagyja otthon az autót, és éljen ezzel a lehetőséggel.
Riasztás! Péntekig nem lesz havazás, de itt az újabb csapásÁtmenetileg szárazra fordul az idő, nyugat felől egyre több helyen kisüthet a nap, közben azonban megerősödik az északnyugati szél, amely hófúvást okozhat, ezért szinte az egész országra figyelmeztető jelzés van érvényben.
