Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester úgy fogalmazott bejegyzésében, hogy a bizonytalan időjárás, a további lehetséges hóesés és az esetleges ónos eső miatt rendkívüli útviszonyokra kell készülni a következő napokban is. Minél kevesebb autó van az utakon, annál hatékonyabban és gyorsabban tudnak dolgozni a hókotrók, és ami még fontosabb, annál kisebb a balesetveszély - írja az MTI.

Ennek érdekében a városban úgy döntöttek, hogy szombat reggel üzemkezdéstől egészen hétfő este üzemzárásig ingyenessé teszik a közösségi közlekedést Székesfehérváron - közölte a polgármester.

Cser-Palkovics András arra kért mindenkit, hogy aki csak teheti, hagyja otthon az autót, és éljen ezzel a lehetőséggel.