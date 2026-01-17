Akadálymentes peront alakítanak ki a Keleti Pályaudvaron - közölte a MÁV-csoport vezérigazgatója a Facebook-oldalára szombaton feltöltött videójában. Hegyi Zsolt elmondta: a pályaudvar 1884 óta fogad vonatokat, és 120 évvel később érkeztek meg az első akadálymentes szerelvények. Ezekre azonban eddig nem lehetett szintben felszállni a Keletiben, elérkezett tehát az idő a pályaudvar első akadálymentes peronjának megépítésére.

Erre most azért van lehetőség, mert

a Déli Körvasút építése miatt kevesebb vonat érkezik ide, így egy peron a 12. és 13. vágány között átmenetileg nélkülözhetővé vált.

Közben megnyíltak a MÁV idei fejlesztési forrásai is, így elkezdődhetett a kivitelezés, mely februárig tart, márciustól pedig már a pályaudvarról induló, alacsonypadlós elővárosi motorvonatokra, valamint a Budapest-Belgrád között közlekedő szerb motorvonatra is szintben tudnak majd beszállni az utasok az átalakított peron két vágányáról – közölte Hegyi Zsolt.

Kiemelte, megújul a műemléki kovácsoltvas perontető lábazata is, ezzel a fejlesztéssel is igyekeznek közelebb vinni a 19. századi pályaudvart a mai kor elvárásaihoz.

Hegyi Zsolt a videóhoz írt kommentárjában közölte: a beruházás nemcsak a mindennapi utazást teszi kényelmesebbé, hanem felkészíti a Keletit a Budapest-Belgrád vonalon közlekedő, lépcső nélküli alacsonypadlós nemzetközi motorvonatok fogadására is.

A fejlesztés során mintegy 1800 négyzetméter peronterület újul meg a teljes rétegrenddel együtt, 34 kábel- és közműakna megemelésével és 500 négyzetméter új taktilis burkolat kialakításával a peronon és a csatlakozó járdaszakaszokon.