Károsodott váltók, leszakadt felsővezetékek – operatív törzs alakult a MÁV-csoporton belül – közölte a vasúttársaság.

Dél-Dunántúlon az azonnal jégpáncéllá fagyó ónos eső, az Alföldön az erős szél és a nagy hideg, a hófúvások és a fagy nehezítik a közlekedési infrastruktúra védelmét, és a hibák gyors elhárítását.

A szélsőséges téli időjárás negyedik hulláma sajnos nagyobb károkat okoz, mint az elmúlt napok erős havazása, de Magyarországon szerencsére továbbra sem kell egyetlen térségében sem felfüggeszteni a vasúti személyszállítást – igaz, a szakemberek több helyen csak jelentős késésekkel tudják biztosítani a váltó- vagy felsővezeték-hiba miatt feltorlódott járművek továbbhaladását.

A MÁV-csoportnál belső operatív törzs alakult, amelynek munkáját az Országos Haváriaközpont irányítja. A cél, hogy a közvetlen kárelhárításra kivezényelt, immár több, mint 2300 főt, a gyors beavatkozású műszaki egységeket és az esetleges mentesítő vonatokat, illetve erősítő buszokat a lehető leghatékonyabban használhassák föl a közlekedés fenntartása, a bajba jutott utasok továbbszállítása érdekében.

Az operatív törzs mai ülésén rendkívüli intézkedésekről is döntöttek a szakemberek.

Már nem csak a nagy mennyiségű friss hó, hanem az ónos eső, a fagy és a hófúvások szembesítik ritkán tapasztalt kihívásokkal a MÁV-csoport szakembereit. Az erős mínuszokban megnő a berendezések meghibásodásának a veszélye, a műszaki hibák elhárítása jóval hosszabb időt vesz igénybe, egyes esetekben pedig akár el is lehetetlenülhet időlegesen.

Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Jelenleg a vasút hálózati gondjainak 90 százalékát az okozza, hogy a váltók – a rendszeres tisztítás és a több helyütt is működő váltófűtés ellenére – elfagynak, jeges törmelékkel tömítődnek, ugyanis a mellettük elhaladó vonatok menetszele felkavarja és újra a váltóra hordja a hidegben megfagyott, elaprózódott hószemeket. Emiatt a sérült kitérők nem állíthatók, vagy nem érzékelik az állítást.

A szélsőséges időjárás okozta rendkívüli helyzet kezelésére a MÁV-csoportnál belső operatív törzs alakult, amelynek munkáját az épp egy esztendeje működő Országos Haváriaközpont irányítja.

A testületben a cégcsoport minden területe képviselteti magát. Az operatív törzs mai ülésén újabb intézkedésekről döntöttek a szakemberek, hogy a mai munkanap végén, illetve a szombati munkanap reggeli és délutáni csúcsidőszakában – az ónos eső miatt kiadott legmagasabb fokú riasztás és a viharos erejű hófúvások ellenére is – jelentősebb fennakadások nélkül közlekedhessenek az ingázók.

Egyebek mellett meghatározták az ún. II. fokú hókészenlét szerinti állomások listáját, ezek ugyanis elsőbbséget élveznek a váltótisztításhoz szükséges többleterőforrások biztosításakor.

Döntés született arról is, hogy a vasúttársaság új típusú váltó-fagymentesítő folyadékokat fog tesztelni a következő napokban, amelyek a korábban csak rövidebb időszakokban tapasztalt, extrém mínuszokban is hatékonyan védik a berendezéseket.

A dél-dunántúli Baranya és Somogy vármegyékben az ónos esőre tekintettel az úgynevezett vonatmentes időkben is villanymozdonyokat járat a vasúttársaság, hogy a felsővezetékre rakódó jég ne okozzon problémát, vezetékroncsolódást.

Az ónos esővel leginkább sújtott térségben, a Mecsek IC közlekedésének biztosítására 2 db Henschel mozdony áll tartalékként rendelkezésre Pécsen és Dombóváron, hogy szükség esetén dízelvontatással tudjuk fenntartani a forgalmat.

Kiemelten figyelik a kollégák minden ágazatban, hogy a járművek környezetében található-e segítségre szoruló utas, akinek segítséget kell nyújtani. Ezen felül az utasmenedzserek több állomáson is segítik az utasok tájékozódását.

Minden végrehajtási területen, és az üzemirányítási központokban éjjel-nappal megerősített szolgálat van. Autóbusz műszaki fronton hétvégi munkavégzést rendelnek el, valamint minden vármegyében több műszaki segélykocsi is rendelkezésre áll majd. Megerősítették a MÁVDIREKT-et is a megnövekedett számú bejelentések és információkérések kezelésére. A MÁV-csoport operatív törzse természetesen a hétvégén, illetve az elkövetkező napokon is ülésezik mindaddig, amíg a rendkívüli időjárási helyzet fennáll – közölte a MÁV.