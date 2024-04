Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

Tavaly 15 százalékkal több időpontot foglaltak a magyar betegek a magánellátóknál, mint egy évvel korábban - nyilatkozta a Népszavának Gáspár Péter, a MediCorp Hungary Zrt. ügyvezetője.

Az online-időpontfoglalást valamint betegút menedzselést segítő szoftvereket fejlesztő és működtető cég szakembere szerint

a több páciens és a szolgáltatók áremelései nyomán átlagosan 20 százalékkal nőtt a magánegészségügy bevétele, a nyereséget viszont elvitte az infláció.

25-30 százalékkal drágultak az orvostechnikai eszközök, protézisek, amelyek árát egyszerre srófolta az infláció és a forint-euró, forint-dollár árfolyam. A szolgáltatók költségeit növelték az energiaár-változások is.

Mindez a kórházi szolgáltatásokat nyújtóknak okozta a legtöbb problémát, hiszen nekik akkor is működtetni kell a hét minden napján 24 órában a klímát, a sterilizálót, a gyógyszerhűtőket, ha van fizető páciens, ha nincs.

A magánorvoshoz járóknak körülbelül 9-10 százalékban van valamilyen magánbiztosítása, a többiek zsebből fizetnek.

A szolgáltatók felismerték, hogy részletfizetési lehetőséget kell biztosítaniuk, ha meg akarják tartani a jelenlegi gazdasági helyzetben is a pácienseiket. Egy-két szolgáltató már be is vezette ezt a lehetőséget.

A részletfizetés lényegében kamatmentes kölcsön, mert jellemzően a beteg ugyanazt az összeget fizetheti három-négy egyenlő részletben, mintha egy összegben egyenlítette volna ki a számlát. A részletfizetési lehetőség bírálata online történik és 8-10 perces algoritmizált folyamat.

Mindez úgy zajlik, hogy a páciens megadja a bankszámlaszámát, az algoritmus össze van kötve a bankokkal, és ha az ügyfél engedélyt ad arra, hogy egy titkosított csatornán lekérdezzék az utolsó három havi bankszámla adatait, az algoritmus „elbírálja”, jogosult-e a részletfizetésre. Ezt eddig csak nagy értékű műtéteknél használták.

Most kezdődik egy kísérlet arra, hogy akár egy járóbeteg ellátásért fizetendő 30-40 ezer forint is fizethető legyen részletenként. Ezzel ugyanis újabb rétegeket lehetne bevonni a magánellátásba



- mondta Gárpár Péter.

Mind több szolgáltató törekszik az időpont foglalásokkal egy időben a kezelési díjak zárolására is, mert a lefoglalt időpontoknak a 20 százalékát lemondják, ennek 16 százaléka úgynevezett határidőn túli lemondás, azaz akkor történik, amikor már szinte lehetetlen arra az időpontra más beteget beírni.

Az első szakorvosi vizsgálatért gyakorlatilag hasonló összeget kérnek a szolgáltatók Pesten és a vidéki nagyvárosokban, azonban vidék és Buda között már jelentős, 50-60 százalékos árkülönbség van.

Amíg egy alap belgyógyászati vizsgálat vidéken, illetve a pesti oldalon 25-27 ezer forintba kerül, addig Budán ugyanez 37-40 ezer.

A fizetős egészségügyben gyógyulók évente 3,5 ellátást vesznek igénybe és ezért 1,2 klinikát látogatnak meg, még az olcsóbb vizitdíjakért sem utaznak a páciensek, hanem a lakóhelyükhöz legközelebb lévő szolgáltatót veszik igénybe. Más a helyzet a komolyabb műtéteknél, az ilyen ellátásokért akár távolabbra is utaznak.