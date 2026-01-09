Korábban baleset történt az M3-as autópályán, emiatt a Budapest XIV., Hungária körút (Kacsóh Pongrác felüljáró) és a XV., Szerencs utca között a kifelé haladó forgalmi sávokat a rendőrök lezárták a buszok és a tehergépkocsik elől, a személyautók a Budapest XIV., Rákospatak utcáig vehetik igénybe, itt a gépjárműveket a környező utcákra terelik – írja a police.hu.
Azt írják, a befelé haladó sávokat megnyitották a forgalom számára, azonban a műszaki mentés miatt időszakosan ismét lezárhatják. Azt kérik, aki teheti, válasszon másik útvonalat úti célja eléréséhez.
Az Index azt írja, péntek hajnalban két jármű ütközött össze az M3-as autópálya Budapestről kivezető szakaszán a XV. kerületben.
Hangsúlyozzák, fontos, hogy kellő óvatossággal, türelemmel és figyelemmel, valamint az út és látási viszonyoknak megfelelően közlekedjenek a balesetek elkerülése végett.
