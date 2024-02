Ugyanis az élelmiszerek havi inflációs átlag felett, 1,2 százalékkal drágultak december óta, illetve az éves inflációhoz (3,8 százalék) hasonló mértékben, tavaly januárhoz képest 3,6 százalékkal nőtt az élelmiszerek átlagos ára az elmúlt tizenkét hónap során.

Fontos megjegyezni azt is, hogy természetesen érezhetőek az infláció elleni küzdelem pozitív hatásai is a vásárlók számára, hiszen termékcsoporton belül

a liszt ára 19,0;

a tojásé 17,8;

a sajté 15,6;

a vaj és vajkrémé 13,8;

a száraztésztáé 13,2;

a tejé 10,2

százalékkal csökkent.

Ugyanakkor nagyon fontos minden segítség a vásárlók számára, mert az egész tavalyi évben, egészen decemberben, negatív tartományban volt hazánkban az élelmiszer-kiskereskedelem hozzájárulása a kiskereskedelmi forgalomhoz. Ez azt jelenti, hogy minden egyes hónapban kevesebbet vásároltunk az előző hónaphoz képest.

Ez a negatív tendencia decemberben állt meg, az élelmiszer-forgalom 1,4 százalékkal emelkedett az előző hónaphoz, novemberhez képest.

Ebben pedig nagy szerepe volt a piacvezető kiskereskedelmi áruházláncnak is.

A Lidl folyamatosan figyelemmel kíséri a fogyasztói igényeket és mindent megtesz annak érdekében, hogy a magyar családok mellett álljon. A vállalat egy éve indította árcsökkentési programját, a legutóbb a tartós árcsökkentési programba bekerült termékekkel együtt pedig

már a hétszázat közelíti azon termékek száma, amelyeknél megvalósulhatott az árak mérséklése

– tájékoztatta az Economxot a Lidl az árcsökkentő akciókkal kapcsolatban.

Megtudtuk, hogy a vállalat a jövőben is azon dolgozik, hogy jó árakat és kiváló minőségű termékeket biztosítson az üzletekbe betérő vásárlóinak. Ennek következő lépéseként további árcsökkenést jelentettek be, így február 9-től egyes frisshús termékek tartósan olcsóbban érhetőek el.

Az akcióban érintett termékek esetében akár 13 százalékos árcsökkenés is megfigyelhető, ami az inflációs adatokhoz viszonyítva valóban érdemi segítséget jelenthet. Például az egy kilogrammos kiszerelésű friss, egész kacsért 1 799 forintot kell fizetni, ami 200 forint megtakarítást jelent. De az egy kilogrammos sertésoldalas ára is olcsóbb, így az árcsökkenést követően 2 499 forintba kerül, míg a friss sertéstarjáért 2 799 forintot kell fizetni, ami egy kilogramm esetében 150 forintos megtakarítást jelent.

A Lidl elkötelezett aziránt, hogy vásárlóinak minél kedvezőbb árakat, hétről hétre megújuló akciókat és kedvezményeket biztosítson, mellyel hozzájárulhat a vásárlók kiadásainak mérsékléséhez – indokolták a döntésüket.

A Lidl más szempontokra is figyelmet fordít. Mivel

a magyar lakosság ötöde 65 év feletti, ezért az áruházlánc a tavalyi, nagy sikerű akciója után most ismét nekik szeretne többet adni,

hogy tovább tudják csökkenteni az élelmiszerre fordítható kiadásaikat, ami további könnyebbséget jelenthet számukra.

Az extra kedvezmények keretében a 65 év feletti vásárlók február 15-21. között ezúttal minden teljesárú friss zöldséghez és gyümölcshöz, valamint hűtött húskészítményhez tíz százalékkal olcsóbban juthatnak hozzá.

Fontos az állandóság is!

Emellett azt is fontos kiemelni, hogy a piacvezető áruházlánc széles, kedvező ár-érték arányú kínálata mellett számos egyéb módon igyekszik támogatni vásárlóit abban, hogy a lehető legkedvezőbb ár érték arányon intézhessék bevásárlásaikat – közölte a Lidl.

Így a Lidl Plus keretében a hetente megújuló exkluzív kuponok mellett, további 10-12 kedvezményre jogosító kupont, kaparós nyereménykártyákat és egyéb extra kedvezményeket kínál a regisztrált felhasználóknak; de például a Többet adunk! akciókkal, amelynek keretében a vállalat a kötelezően előírt

15 százalék helyett akár 50 százalékos kedvezményt is biztosít vásárlóinak; míg a Szuper hétvégi akciók! során is extra kedvezménnyel vásárolhatnak élelmiszer és nem élelmiszer jellegű termékeket.

Hagyományteremtővé vált a Lidl „Minden pénteken halpéntek” kezdeményezése is. Az egészséges táplálkozás népszerűsítése, illetve a hazai haltermelők támogatása mellett az áruházlánc széles választékot biztosít ebben a termékkategóriában is, így az állandó kínálatban már 19-féle termék érhető el. A péntekenként megújuló akció keretében a friss halárukat 15 százalék árengedménnyel adják a Lidl áruházakban. A haltermékekre kapott engedményt pedig a Lidl Plus használatával tovább lehet növelni, így az applikáció segítségével az árelőny elérheti a 25 százalékot.

A cikk a Lidl Magyarország támogatásával jött létre.