Az operatív törzs közleménye szerint enyhül az időjárás, sokfelé ködre, helyenként minimális ónos esőre lehet számítani.
Hangsúlyozták, lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség, a készenléti szerveket többször riasztották, mint tavaly ugyanekkor. Azt írják, a közműellátásban néhány órás, lokális kieséseken túl sehol sincs komolyabb zavar.
Az enyhülő időjárással továbbra sincs sehol elzárt település az országban, és nincs érvényben útlezárás és súlykorlátozás sem.
Hozzátették, hogy a betegellátás a felmerülő kisebb problémák ellenére zavartalan, a betegforgalom a megszokotthoz képest összességében 30 százalékkal emelkedett. Műtétek elhalasztására nem volt szükség. A mentőszolgálat 4072 mentési esethez vonult tegnap. Ez az operatív törzs szerint egy átlagos januári naphoz hasonlítva 8 százalékos emelkedést jelent.
A vasúti közlekedésben Tatabánya-Tata-Almásfüzitő szakaszon egy vágányon halad a forgalom, emiatt nő a menetidő. Ugyanakkor a közösségi buszközlekedést illetően Imola és Kánó nem elérhető busszal, az útviszonyok miatt országosan 25 megállóhelyen nem állnak meg a buszok.
Hangsúlyozzák, hogy vasárnap ismét hidegebbre fordul az időjárás, az Észak-keleti országrészben akár mínusz 15 Celsius-fok is lehet.
Nem lehet ám csak úgy szánkózniRégóta nem esett akkora hó Magyarországon, mint idén januárban. Ezt sokan meg is próbálják kihasználni, többek között egy kis szánkózással. Azonban ezt nem tehetjük meg akárhogy, a rendőrség ugyanis adott esetben eljárást indíthat.
