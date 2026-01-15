Az operatív törzs közleménye szerint enyhül az időjárás, sokfelé ködre, helyenként minimális ónos esőre lehet számítani.

Hangsúlyozták, lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség, a készenléti szerveket többször riasztották, mint tavaly ugyanekkor. Azt írják, a közműellátásban néhány órás, lokális kieséseken túl sehol sincs komolyabb zavar.

Az enyhülő időjárással továbbra sincs sehol elzárt település az országban, és nincs érvényben útlezárás és súlykorlátozás sem.

Hozzátették, hogy a betegellátás a felmerülő kisebb problémák ellenére zavartalan, a betegforgalom a megszokotthoz képest összességében 30 százalékkal emelkedett. Műtétek elhalasztására nem volt szükség. A mentőszolgálat 4072 mentési esethez vonult tegnap. Ez az operatív törzs szerint egy átlagos januári naphoz hasonlítva 8 százalékos emelkedést jelent.

A vasúti közlekedésben Tatabánya-Tata-Almásfüzitő szakaszon egy vágányon halad a forgalom, emiatt nő a menetidő. Ugyanakkor a közösségi buszközlekedést illetően Imola és Kánó nem elérhető busszal, az útviszonyok miatt országosan 25 megállóhelyen nem állnak meg a buszok.

Hangsúlyozzák, hogy vasárnap ismét hidegebbre fordul az időjárás, az Észak-keleti országrészben akár mínusz 15 Celsius-fok is lehet.