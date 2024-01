ECONOMX-KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet, és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* ÉRDEKEL *Az átvétel feltétele az Economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozónak ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25 százalék kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

A jelenlegi budapesti agglomerációs közlekedési modellnek március 1-jén, az új tarifarendszer bevezetésével biztosan vége - így reagált a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) a vita új fordulatáról szóló szerdai hírre.

Mint az Economx is megírta: a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) egy hete úgy módosította az átmeneti szerződést, hogy elviekben mindaddig használhatók legyenek a Budapest-bérletek a Volán és a Magyar Államvasutak (MÁV) járatain – így a HÉV-eken is –, ameddig Budapest vezetése és az Orbán-kormány nem jut megállapodásra egymással.

A tárca közleménye szerint, amelyet a Népszava ismertet, az átmeneti, technikai megállapodás egyoldalú vagy közös megegyezéssel történő felbontása csupán részletkérdés

A március elsejei modellváltás tényét semmilyen szinten nem befolyásolja.

Az ÉKM megismételte, továbbra is azt tervezik, amelynek az alapjait korábban Debrecenben ismertette Lázár János: „kölcsönös bérlet elfogadás a BKK és a MÁV-VOLÁN csoport között. Ha a budapesti helyi járatokon is lehet Pest-vármegyebérlettel utazni, akkor a budapesti agglomeráció helyközi járatain is lehet majd Budapest-bérlettel utazni.”

Az új modell részleteit a kormány, a főváros és a közszolgáltatók közötti háromoldalú tárgyalások keretében kell kialakítani.

Ezek az egyeztetések addig zajlanak, amíg azokat a különféle megtévesztő információkra épülő vagy egyes, technikai részleteket hamis fényben feltüntető kiszivárogtatások el nem lehetetlenítik.