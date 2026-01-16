A Várkert Bazárban adták át az ország és a vármegyék legjobb középiskoláinak szóló díjakat. A rangsort most is a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium vezeti. Kisebb változások vannak csak a sorrendben, de most a felvételik előtt érdemes körülnézni.

Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója kiemelte, hogy abban a világban, amelyben élünk, fontos az egészséges teljesítményorientáció. Ez már megvan oktatási rendszerünkben, de megtartása, fejlesztése, adaptálása a kor kihívásaihoz különösen fontos – írta az Infostart.

Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár úgy vélte, a rangsormentes világot már „rég magunk mögött hagytuk”. Nem az a helyes kérdés, hogy szabad-e rangsort készíteni, hanem hogy milyet, és milyen szempontok szerint szabad – tette hozzá.

Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal elnöke emlékeztetett, Klebelsberg Kuno korábbi vallás- és közoktatásügyi miniszter számára az iskola nem adminisztratív intézmény volt, hanem nemzetstratégiai műhely.

Ján Figeľ, az Európai Unió korábbi biztosa egyebek mellett azt is kiemelte, hogy az olyan innovatív társadalmak, mint amilyenné Magyarország is válhat, egyesítik a tehetséget, a technológiát és a toleranciát.

A TOP 10 - kisebb változások történtek tavaly óta, alább mutatjuk a 2025-ös lsitát is:

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium – Budapest ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium – Budapest Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium – Budapest Lovassy László Gimnázium – Veszprém Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium – Budapest Szent István Gimnázium – Budapest Budapest XVII. Kerületi Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium – Budapest ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium – Budapest Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium – Budapest Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium – Budapest

Tavaly így nézett ki a sorrend:

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Lovassy László Gimnázium Veszprém Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium Budapest Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium Budapest Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium Budapest ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium Budapest Berzsenyi Dániel Gimnázium Budapest Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola Szent István Gimnázium Budapest