A kutyapárti polgármester szerint a XII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete minden évben ügynevezett Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemrendet adományoz valamelyik dolgozójának, aki köztisztviselő, közalkalmazott vagy egy munkavállaló lehet.

Kovács Gergely posztjában úgy fogalmaz, hogy pénzjutalom is jár az érdemrend mellé, amit a testületi ülésen a mostani vezeték megemelt. Azonban ezen a ponton a polgármester állítása szerint Fonti Krisztina, a helyi Fidesz képviseletében azt mondta mondta, biztosan csak azért kell két év munkaviszony, ahogy az Kovács szerint egyébként eddig is így volt, az érdemrendhez, mert a jutalmat „haveroknak szeretnék odaadni”.

Ennek apropóján a városvezetés megnézte, kik kaptak ilyen elismerést a vele járó pénzjutalommal együtt az elmúlt években, ami alapján kiderült, hogy Fonti Krisztina is kapott még 2020-ban.

Csakhogy a polgármester szerint ez jogszerűtlenül történt meg, mivel az alpolgármesteri pozíció se nem köztisztviselői, se nem közalkalmazotti, se nem munkavállalói viszony.

„Nem biztos, hogy a legszebb dolog, hogy az amúgy sem jól kereső köztisztviselők helyett még ezt a kis jutalmat is az egyébként magas fizetésű alpolgármesternek adták. De hát a Fidesz az Fidesz.” – tette hozzá Kovács Gergely.