Az Economx érdeklődésére az Integritás Hatóság (IH) kommunikációs vezetője megerősítette, a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) munkatársai valóban kiszálltak az IH-nál, arról azonban nem tudott bővebb információval szolgálni, hogy milyen konkrét ügyben nyomoznak a hatóságok.

Időt kérnek

Felvetettük, hogy a Magyar Nemzet úgy tudja,

a hatóság vezetője magánéleti célokra használta a szervezet pénzügyi forrásait.

A portál értesülései szerint a nyomozók a hatóság munkatársainál is tájékozódtak az ügyben. Ezzel kapcsolatban szintén nem tudtak még bővebb információval szolgálni a Hatóság részéről.

Szintén érdekes kérdés, hogy a nyomozó főügyészségen bejelentésre indult a büntetőeljárás, ami miatt jelenleg is több helyszínen, köztük az Integritás Hatóságnál, zajlanak eljárási cselekmények. Megkérdeztük, hogy tudtak-e arról, hogy nyomozás zajlik a Hatósággal kapcsolatban, de még ők is tájékozódnak az ügyben.

Egyéb adat nem közölhető

Mindenesetre egyelőre várni kell a hivatalos tájékoztatásra, de portálunk megkereste az érintett Központi Nyomozó Főügyészséget is, hogy meg tudják-e erősíteni az eddigi sajtócikkeket.

A sajtóközleményben foglaltakon túlmenően egyéb adat az ügyről jelenleg nem közölhető

- válaszolta azonban az Economx érdeklődésére az ügyészség cikkünk megjelenése előtt nemsokkal.

Vita egy nagyon fontos kérdésben

Nemrég az Átlátszó írta meg, hogy a New Land Media szerint jogsértést követhetett el az Integritás Hatóság, és lépéseket tesznek emiatt. Ugyanis hiába volt olcsóbb két esetben is, mégsem Balásy Gyula cége nyerte az Integritás Hatóság milliárdos kommunikációs tenderét. A New Land Media szakmai ajánlata szerintük ugyanis nem felelt meg eléggé a Hatóságnak, ezért más cégek kapták a megbízásokat. A társaság emiatt a bírálatok közzététele után előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be, és hozzáférést kért a teljes dokumentációhoz. Szerintük ugyanis a Hatóság szubjektív szempontok alapján döntött a nyertesről, ami jogsértő lehet.

Cikkünk frissül.