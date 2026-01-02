Ma a felhőké lesz a főszerep, és az ország déli-délkeleti felén többfelé kell számítani esőre, záporra, helyenként – főként a Tiszántúlon – havas esőre, este egye többfelé vált hóra. Kevés napsütés csupán nyugaton, északnyugaton lehet. A délnyugati szél napközben főként keleten és az Északi-középhegység térségében lehet élénk, néhol erős. Kora délután 4 fok körüli csúcsértéket mérhetünk a térségben – írta előrejelzésében az Időkép.

Pénteken kettős fronthatásra készülhetünk, emiatt az érzékenyek körében elsősorban fejfájás, migrén, keringési panaszok és vérnyomásproblémák fordulhatnak elő. Ugyanakkor fáradékonyabbak, dekoncentráltabbak, bágyadtabbak lehetünk, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet.

Szombatra virradóan több helyen számíthatunk esőre, havas esőre, havazásra, valamint helyenként ónos esőre is, majd reggeltől egyre nagyobb területen csökken a csapadékhajlam, miközben északnyugat felől felszakadozik a felhőzet, egyre többfelé kisüt a nap. Este északon hózáporok előfordulhatnak. Elsősorban északon és északkeleten lehet erős a nyugati, északnyugati szél. Kora délután 0-5 fokot mutathatnak a hőmérők.



Vasárnap kezdetben a Dunántúl déli felén lehet hószállingózás, gyenge havazás, majd napközben ismét egyre többfelé csökken a felhőzet, a délután a legtöbb helyen naposnak ígérkezik. Több helyen is élénk, északon néhol erős lesz a nyugati, északnyugati szél. Sokfelé fagyos lesz a reggel. A legmagasabb hőmérséklet -2 és +3 fok között alakulhat.

Hétfőn reggelre dél felől újabb csapadéksáv érkezhet, s bár még meglehetősen bizonytalan a helyzet, egyelőre úgy tűnik, hazánk déli, délkeleti és keleti felén várható újabb havazás, míg észak felé csökken a csapadék kialakulásának esélye. Északon eleinte még a nap is süthet. Az olykor-olykor megélénkülő szélben -2 és +3 fok közötti értékekre számíthatunk.