Ma az ország döntő részén borult, párás, egyes részeken tartósan ködös időre van kilátás - napközben valamelyest javulhatnak a látási viszonyok. Délnyugaton, illetve az északkeleti tájakon időszakosan csökken a felhőzet. Ónos szitálás, szitálás bármikor előfordulhat, emellett reggelig a Tiszántúlon eső is várható. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában -2 és +3 fok között alakul, de délnyugaton néhol ennél több fokkal melegebb is lehet.

Négy északnyugati vármegyére adtak ki első fokú figyelmeztest a tartós, sűrű köd miatt - tájékoztatott a HungaroMet, amely négy nyugati vármegyére - Győr-Moson-Sopronra, Vasra, Veszprémre és Zalára - első fokú figyelmeztetést adott ki tartós, sűrű köd miatt, a látástávolság helyenként pár száz méterre csökkenhet.

Szombaton egyre nagyobb területen szakad fel a köd és a rétegfelhőzet, így az ország nagy részén már több-kevesebb időre kisüt a nap, azonban lesznek még tartósan borongós, párás tájaink is. Kezdetben többfelé előfordulhat szitálás, ködszitálás, ónos szitálás, de akár hószállingózás is, viszont jelentős mennyiségű csapadék sehol sem várható. A Dunántúlon és délen helyenként élénk lesz a keleti, délkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet -10 és +2 fok között alakul, északkeleten lesz a leghidegebb. Kora délután -3 és +5 fok közötti maximumokat mérhetünk.

Vasárnap sokfelé számíthatunk hosszabb-rövidebb napos időszakokra, de elsősorban az Alföldön tartósan borongós, párás tájakkal is találkozhatunk. A párás, ködös tájakon szitálás, ónos szitálás, hószállingózás előfordulhat. A Dunántúlon helyenként élénk lehet a keleti, délkeleti szél. Hajnalban, reggel ismét sokfelé számíthatunk erős fagyra, a derültebb északi, északkeleti tájakon akár -15 fok köré is lehűlhet a levegő. Napközben csak -6 és +2 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet.

Hétfőn is többfelé számíthatunk napos időre, viszont tartósan borongós, párás, ködös tájak is lesznek az országban. Helyenként a Dunántúlon élénk lökések kísérhetik majd a keleti, délkeleti szelet. Erősen fagyos lesz a reggel, elsősorban az Északi-középhegységben és az Alföld északi felén akár -18, -20 fok is lehet. Napközben is mindenhol fagypont alatt maradhat a hőmérséklet, kora délután -9 és -1 fok közötti maximumokra van kilátás - közölte az Időkép.