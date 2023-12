A ma reggelre kialakult hóhelyzet nem csak a fővárosi közlekedést térdeltette le, az E.ON áramszünet térképe szerint ugyanis áramkimaradás van Pest vármegye több településén is

Budapest agglomerációjában áramkimaradások vannak Piliscséven, Piliscsabán, Pilisszentléleken, Pilisszentkereszten, Pilisszántón, Pilisszentivánon, Tinnyén és Solymáron is.

Farkas András, Piliscsaba polgármestere a Facebook-oldalán arról számolt be, hogy dél körül várható az áramszolgáltatás helyreállása és hamarosan újra útnak indítják a hókotrót is. Addig is arra kérte a lakosságot, hogy lapátolják el a havat a házuk előtt.

Arról is ír, hogy a gyermekeit ma reggel gyalog kísérte az iskolába, azonban már haza is küldték őket a kialakult helyzet miatt.