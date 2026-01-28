Hankó Balázs megemlítette, hogy a Semmelweis Egyetem - amelynek korábban stratégiai rektorhelyettese volt, és ma is a gyógyszerészeti kar professzora - már a Top 200-ban van a Times Higher Education szakterületi rangsorában és Közép-Európa legjobb orvostudományi egyeteme. Úgy néz ki, hogy Merkely Béla rektorral egy jó stratégiát tettünk össze, a Semmelweis Egyetem lépésről lépésre halad előre, ami azt jelenti, hogy a világ orvosképző egyetemei között a 186. helyen van - mondta.

A miniszter szerint ez óriási előrelépés, és megmutatja, hogy a megújult magyar egyetemek nemzetközi mércével is sikeresek. Hozzátette: ha más előrelépéseket, más rangsorokban néznek, akkor például az Állatorvostudományi Egyetem az állatorvosképző egyetemek között az 59. helyen, a Semmelweis gyógyszerésztudományi kara a világ 61. helyén, míg a gödöllői Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem az agrárképző egyetemek közül a 100-101. hely környékén áll.

Hankó Balázs úgy fogalmazott:

"ez mind mind azt mutatja, hogy a magyar egyetemek a világ élén vannak, és mivel folyamatosan ellenszélben működnek, azt is mondhatnánk, az igazán erősek ellenszélben is tudnak haladni, vagyis a magyar egyetemek, a megújult magyar egyetemek igazán erősek."

A miniszter rámutatott: az előrelépés a nemzetközi rangsorokban azt is jelenti, elérhető az a cél, hogy 2030-ra legyenek a világ legjobb száz, illetve Európa legjobb száz egyeteme között magyar felsőoktatási intézmények.

Hankó Balázs a műsorban utalt arra, hogy hamarosan megjelenik egy európai rangsor, ahol 17 magyar egyetem lesz már az európai élvonalban, és négy magyar egyetem a legjobb kétszázötvenben Európában. A siker feltételei között említette, hogy az egyetemek kiemelt, európai szintű finanszírozást kapnak, az elmúlt években ezermilliárd forintot fordítottak infrastrukturális fejlesztésekre.

Négy év alatt háromszor több szak van ott a legjobbak között: míg néhány éve 24 szak volt az élbolyban, most már 60 szakrangsorban vannak a legjobbak között a magyar egyetemek.

Kitért arra is, hogy a megújult egyetemek fenntartóival folytatott egyeztetés szerint ma már minden második hallgató vidéki egyetemre jár, a műszaki, az orvos-egészségtudományi és az informatikai területeken több mint ötven százalékkal nőtt a felvettek száma, az egyetemek megháromszorozták az innovációs bevételeiket, és 70 százalékkal nőtt a kiemelkedő nemzetközi tudományos közlemények száma.

Hankó Balázs a legfontosabbnak azt nevezte, hogy a hallgatók nyolcvan százaléka elégedett az egyetemével, és azt barátainak is ajánlaná.