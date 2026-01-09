Ónos eső várható a délnyugati országrészben, egyes területeken 5 millimétert meghaladó ónos esőre, vegyes halmazállapotú csapadékra számítanak, ami miatt komoly jegesedés várható az utakon, így az érintett területeken közlekedési problémák várhatók - hívta fel a figyelmet a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója pénteken Budapesten, az Operatív törzs ülését követően.

Szanka Gábor közölte:

pénteken az ország egész területén előfordulhat kisebb, 1-3 centiméteres havazás. A délnyugati országrészben viszont ennél sokkal téliesebb, zordabb időre kell készülni: Zala és Vas vármegyére narancs, Somogy és Baranya vármegyére piros riasztást adtak ki. A következő órákban megkezdődik először Zala vármegye felől, majd kiterjed folyamatosan az említett vármegyékre az ónos eső lehetősége is. Sőt egyes területeken 5 millimétert meghaladó ónos esőre, vegyes halmazállapotú csapadékra számítanak, ami miatt komoly jegesedés várható az utakon, így közlekedési problémák várhatók

- mondta.

Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője kiemelte: azokon a területeken, ahol a Hungaromet riasztást ad ki ónos eső miatt, ott, ha nem létszükséglet, akkor senki se induljon útnak, se járművel, sem gyalog.