Ónos eső veszélye miatt péntekre a legmagasabb, harmadfokú (piros) figyelmeztetést adott ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. Vas, Zala, Somogy és Baranya vármegye területére.

Az MTI-hez csütörtökön eljuttatott veszélyjelzésükben azt írták:

pénteken a késő délelőtti, déli óráktól nyugat-északnyugat felől egy csapadékzóna érkezik, amelyből az ország délnyugati harmadán egy átmeneti gyenge havazást követően tartós ónos eső, kiemelten Somogy és Baranya vármegye délnyugati felén jelentős mennyiségű, 5 milliméternyinél is több ónos eső várható. Északabbra, a Mosonmagyaróvár-Békéscsaba vonal tágabb térségében kisebb havazás valószínű, néhol ennél vastagabb, akár 4-5 centiméternyi friss hóréteg képződhet. Az ország északkeleti harmadán ennél kevesebb hó hullhat.

A meteorológiai szolgálat ezért péntekre Somogy és Baranya vármegyére a legmagasabb, piros fokozatú figyelmeztetést adta ki, a többórás ónos esőből a csapadék mennyisége meghaladhatja az öt milliméternyit. Vas és Zala vármegyére másodfokú (narancs) figyelmeztetést adtak ki. Itt többórás ónos eső várható, amelynek mennyisége meghaladhatja az 1 milliméternyit. Veszprém, Tolna, Fejér, Győr-Moson-Sopron és Bács-Kiskun vármegyére elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben gyenge ónos eső veszélye miatt, ezeken a területeken általában néhány tized milliméternyinyi csapadék eshet pénteken.

Az előrejelzés szerint péntekre virradóan az ország keleti felén, nagy területen várható mínusz 15 Celsius-fok körüli, illetve az alatti minimum-hőmérséklet, elsősorban az ország középső észak-déli sávjában mínusz 20 fok alatti minimumok is előfordulhatnak. A meteorológiai szolgálat ezért

Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád vármegyére másodfokú (narancs) figyelmeztetés adott ki péntekre a hideg miatt, ezekben a vármegyékben mínusz 20 fok alá csökkenhet a hőmérséklet.

Elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van kiadva péntekre az ország többi részére, Zala, Vas, Veszprém és Győr-Moson-Sopron vármegye kivételével. Az elsőfokú figyelmeztetés által érintett területeken a hőmérséklet mínusz 15 fok alá csökkenhet pénteken.

A továbbiakban:

Szombaton általában erősen felhős idő valószínű, de lesznek átmenetileg naposabb tájak is. Reggel délen is megszűnik a havazás, ónos eső, napközben már általában nem lesz csapadék, de este helyenként szállingózhat a hó. Délutántól, estétől főként északkeleten és az északnyugati határ közelében megélénkül, olykor meg is erősödik az északias szél, amely ott gyenge hófúvást is okozhat. Reggel általában mínusz 12 és mínusz 5 fok között alakul a hőmérséklet, de ahol csak átmenetileg is felszakadozik a felhőzet, ott több fokkal hidegebb lesz. Kora délután mínusz 8 és plusz 2 fok közötti hőmérséklet várható, a nyugati határon emelkedhet néhol 0 fok fölé a hőmérséklet.

Vasárnap közepesen és erősen felhős területek és időszakok váltják egymást, elszórtan várható kisebb havazás, hózápor. Az északnyugati, északi szél a Dunántúlon és északkeleten nagy területen lesz erős, néhol viharos, a szél elsősorban a Dunántúlon és a Bodrogköz térségében hófúvást is eredményezhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 13 és mínusz 6 fok között alakul, de a kevésbé felhős és szeles részeken és a fagyzugokban ennél több fokkal hidegebb lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 9 és mínusz 4 fok között várható.