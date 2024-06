Szegeden hét hete nincs gyermeksebészeti és traumatológiai ellátás, szinte minden gyermeket Pécsre, Debrecenbe vagy Budapestre küldenek. Több mint 200 tervezett műtét maradt el és 40-50 akut beteget küldtek tovább távolabbi intézménybe – írja a Népszava.

Van, akit mentővel visznek, de előfordul, hogy a szülő saját gépkocsival vág neki 175 vagy 225 kilométeres útnak. Budapesten, az Országos Baleseti Intézet, a Szent János, a Heim Pál, illetve a Bethesda kórház fogadja a szegedi gyereket.

Eredetileg négy napos ellátási szünetről volt szó a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) kijelölő határozatában, ami alatt a Szegedi Tudományegyetem gyermeksebészeti klinikáját visszaköltöztethetik a korábbi helyére.

Ám miután az NNGYK szembesült azokkal a körülményekkel, amelyek között a műtő ott korábban üzemelt, ezúttal már nem volt hajlandó ehhez az engedélyt megadni.

A történet onnan indult, hogy 2016-ban a gyermeksürgősségi ellátás országos ellátórendszerére kiírt csaknem 19 milliárd forintos uniós pályázatból Szegednek 4,3 milliárd forint jutott volna egy új gyermeksürgősségi és traumatológiai centrum (SBO) megépítésére. A projekt 2023-ban lezárult, ám – az Átlátszó tavaly júniusi cikke szerint – az SZTE-n még ekkor is abban bíztak, hogy a hét éve megítélt uniós forrásból elindulhat a gyermek-SBO építése. Sokáig nem történt semmi, s közben a forrás is 1,9 milliárdra csökkent. A Magyar Orvosi Kamara is jelezte a Belügyminisztériumnak, hogy segítsen megoldani a centrumhoz tartozó három megyényi gyermek-traumatológiai és sebészeti ellátási problémát.

Egyetlen beteg gyermek sem marad ellátatlanul. A Szegedi Tudományegyetem Dr. Szent-Györgyi Albert Klinikai Központjában a gyermektraumatológiai ellátást továbbra is a gyermeksebészet és traumatológia látja el – válaszolta az NNGYK.



A lap szerint viszont a műtéti ellátás a szegedi gyermekklinikán továbbra sem biztosított.