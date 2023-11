Nem lehet többé a szomszédokra bízni a lakás fűtését, változik a szabályozás

Szlovákiában rossz hírt közöltek azokkal, akik eddig spóroltak a fűtésen, és arra spekuláltak, hogy majd a szomszédjuk kifűti az ő lakásukat is. Többet fognak fizetni a lakatlan ingatlanok tulajdonosai is, még ha a fűtést minimumra is állítják.