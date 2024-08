Folytatódik drámai a tendencia, májushoz hasonlóan júniusban is csökkent az építőipar teljesítménye az előző hónaphoz képest. Ennél is nagyobb gond, hogy most éves szinten is komoly visszaesést tapasztalni. Igaz, nem minden ágazatban.

Mit jelent ez a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szemszögéből?

Jelentésük szerint 2024 júniusában az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 1,4 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 4,2 százalékkal csökkent, az egyéb építményeké 4,3 százalékkal nőtt.

A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 6,4 százalékkal kisebb volt a májusinál.

Az idei második negyedévében az építőipar termelői árai 6 százalékkal emelkedtek az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Mint látható, júniusban az előző év azonos hónapjához képest a két építményfőcsoport termelése ellentétesen alakult: az épületeké 4,2 százalékkal csökkent, az egyéb építményeké viszont 4,3 százalékkal nőtt. Az építőipari ágazatok közül az épületek építésében 8,7, az egyéb építmények építésében 6,8 százalékkal kisebb volt a termelés volumene. A legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 5,4 százalékkal bővült.

Az építőipari termelés 2024-es volumenindexe az előző év azonos időszakához képest:

Január: 117,6 százalék

Február: 102,4 százalék

Március: 93,7 százalék

Április: 115,6 százalék

Május: 107,2 százalék

Június: 98,6 százalék

A jövőre nézve viszont sokkal aggasztóbb, hogy a KSH szerint

a megkötött új szerződések volumene 34,9 százalékkal maradt el az előző évi, magas bázistól, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 41,6, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 22,8 százalékkal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál.

Az építőipari vállalkozások június végi szerződésállományának volumene 1,5 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 7,9 százalékkal csökkent, az egyéb építményekre vonatkozóké 10,9 százalékkal nőtt.

Az építőipari termelés 2024-es volumenindexe az előző hónaphoz képest:

Január: 108,2 százalék

Február: 91,5 százalék

Március: 99,1 százalék

Április: 109 százalék

Május: 97,1 százalék

Június: 93,6 százalék

Összességében a 2024 első fél évében az előző év azonos időszakához képest az építőipari termelés volumene 5,1 százalékkal bővült.

Kép: Economx

Kontextusba helyezve az adatokat, előző nap szintén aggasztó tényeket közölt a KSH, adataik szerint

Magyarország minden régiójában visszaesett az ipari termelés az előző év azonos hónapjához képest: a legnagyobb mértékben, 13,8 százalékkal Pest régióban, a legkevésbé, 2,3 százalékkal Dél-Dunántúlon.