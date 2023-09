A lefoglalt fiolák mintegy 40 veszélyes anyagot tartalmazhattak. Az RTL hírportálja úgy értesült, hogy tabun és mustárgáz is volt a szerek között.

A kutatók feltehetőleg régi címkéjű, veszélyesnek számító, mostanra teljesen lebomlott vegyszerre bukkantak. Az illetékes hatóságokat haladéktalanul értesítették. A talált vegyszereket bevizsgálták és megsemmisítették. A kutatók és a hallgatók nem voltak életveszélyben, a helyszíni mérések alapján nem mutattak ki káros anyagot a labor környezetében.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szerint nyomozás indult az ügyben, ám az eljárás érdekére tekintettel nem árultak el részleteket.

A lap megkérdezte Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértőt is, aki szerint a megtalált vegyszerek vegyi fegyver kategóriába sorolhatók.

Úgy fogalmazott, „gyors és nem barátságos halált″ okoznak. Megjegyezte, Irakban is hasonló idegmérgeket vetettek be. Akár kis mennyiségben is komoly sérüléseket tudnak okozni.

A szakértő megjegyezte, hogy ezeket a szereket háborús helyzetekben szokták bevetni, és polgári közegben sem veszélytelenek. Hozzátette, kísérleti céllal tárolhatják és fel is használhatják ezeket a veszélyes anyagokat, amennyiben azt a TEK-nél bejelentik. Máskülönben ha valaki tudomást szerez arról, hogy az idegmérget használják, azonnal értesítenie kell a hatóságokat.