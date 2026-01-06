Életének 70. évében elhunyt Tarr Béla filmrendező.

Tarr Béla a mai magyar film világszerte ismert alkotója volt, nemzetközi szinten Jancsó Miklós és Szabó István mellett a legnagyobbra tartott magyar filmrendező pályája a hetvenes évek derekán indult, életműve leginkább kelet-európai sorsokkal foglalkozik. A Családi tűzfészektől a Kárhozat és a Sátántangó világsikerein át A torinói lóig ívelő rendezései az apokaliptikus világállapotban megőrizhető emberi méltóság, a reménytelenségben felcsillanó remény esélyéről szólnak.

A Kossuth- és Balázs Béla-díjas filmrendező, forgatókönyvíró munkássága során olyan alkotásokat készített, mint a Sátántangó, a Werckmeister harmóniák vagy A torinói ló, neve egybeforrt az irodalmi Nobel-díjas Krasznahorkai Lászlóéval.