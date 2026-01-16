Kamerakarbantartást fognak végezni a szakemberek az M0 autóút mindkét oldalán, a 8+485 km szelvényben Diósd térségében, és a 14+350 km szelvényben Halásztelek és Nagytétény térségében szombaton 8 és 15 óra között. Mozgó terelés mellett, sávonként haladnak majd a munkálatok, ezért sávzárásokra számíthatnak a közlekedők. Az autóút jelentős forgalma miatt időszakos torlódások alakulhatnak ki – adta hírül a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Arra kérik a közlekedőket, hogy legyenek türelemmel és megértéssel, és még indulás előtt tájékozódjanak a korlátozáshoz kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a társaság Útinform szolgálatánál (+36-1-336-2400), illetve a www.utinform.hu weboldalon. Érdemes navigációs vagy közösségi autós alkalmazást is használniuk, hogy optimális útvonalukat megtervezhessék.