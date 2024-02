ECONOMX-KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet, és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* ÉRDEKEL *Az átvétel feltétele az Economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozónak ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25 százalék kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

Hat új állomással bővíti a MOL Bubi hálózatát idén tavasszal a Budapesti Közlekedési Központ. A fejlesztések – amelyeket társadalmi egyeztetések előztek meg – a XI. és a XIII. kerületben valósulnak meg. Az új állomásokkal városszerte már 207 helyszínen lesznek elérhetők a sokak által kedvelt, jellegzetes, zöld biciklik.

A BKK a MOL Bubi-állomások telepítését nemcsak önkormányzati forrásokból, hanem partneri megállapodásokon keresztül is finanszírozza, így a helyszínek közül öt a XI. kerületi önkormányzat, míg a XIII. kerületi helyszín az EY (korábbi nevén Ernst & Young) hozzájárulásával jön létre. Az új állomásokat az alábbi csomópontokon alakítja ki a társaság:

a Budafoki út és a Karinthy Frigyes út sarkán (XI. kerület)

a Vincellér utca és a Bocskai út sarkán (XI. kerület)

Hengermalom út – Budafoki út – a Budafoki úthoz közeli zebránál (XI. kerület)

Hauszmann Alajos utca - Szerémi út kereszteződésnél – a Szerémi úton, a bringasáv mellett, a zebra után (XI. kerület)

az Etele út - Fehérvári úthoz tartozó kerékpársáv mellett (XI. kerület), valamint

az EY előtt, a Váci út 20. szám alatt – a Radnóti Miklós utca és a Váci út sarkán (XIII. kerület)

A BKK amellett, hogy társadalmi egyeztetéseket követően valósítja meg a fejlesztéseit, rendszeresen figyeli azt is, hogy egy-egy bővítés hány új felhasználó számára biztosít további közlekedési lehetőségeket. A 2023-as, zuglói bővítéseket követően például a társaság tapasztalatai szerint az új ügyfelek aránya ezeken az állomásokon hónapról-hónapra 20-30 százalékot ért el.

Évről évre többen bubiznak

A MOL Bubi évek óta egyre népszerűbb: 2023-ban naponta átlagosan több mint 9 ezerszer utaztak a biciklikkel, a tavalyi év legforgalmasabb napján, szeptember 13-án pedig több mint 18 ezer utazást rögzített a BKK. Az elmúlt években végleg megdőlt az a tévhit, mely szerint a kerékpározás csak szezonális közlekedési mód. A MOL Bubit használó budapestiek ugyanis az év utolsó hónapjaiban is előszeretettel ültek kerékpárra: novemberben az átlagos napi utazásszám a 7 ezret is túllépte, és decemberben – a hideg idő ellenére – is több napon keresztül 5 és 6 ezer feletti volt a napi csúcs.

A kerékpárral közlekedők számára nagy előnyt jelent a BKK BudapestGO applikációja, amelyen keresztül egyszerűen tervezhető a kerékpáros közlekedés is, legyen szó akár saját kerékpárról vagy MOL Bubiról. A BudapestGO által javasolt útvonalon látszódik, hogy milyen forgalomra kell számítani (pl. autómentes kerékpársáv), továbbá beállítható az is, hogy a javasolt útvonal kerékpárosbarát legyen, és elkerülje az emelkedőket.

Munkába tekernek a legtöbben

A BKK egy korábbi felmérése szerint a többség munkába járásra, illetve a munkából hazajutásra (57 százalék) használja a zöld kerékpárokat, emellett sokan intézik ügyeiket, kisebb vásárlásaikat (49 százalék) is a MOL Bubival, illetve szórakozni is közbringával járnak (40 százalék).

A fővárosban utazók többek között fontos közlekedési csomópontokban (például a Szentlélek téren vagy Zugló vasútállomáson) és közösségi közlekedési megállók közelében vehetik fel és adhatják le a MOL Bubi bicikliket.

A flottában már összesen 2460 kerékpár szolgálja a budapestiek kényelmét, a kerékpárokkal legfeljebb 10-15 perc alatt bárhová gyorsan el lehet jutni a város belső részein, hosszabb távolságokra pedig a szolgáltatás rugalmasan kombinálható a közösségi közlekedés egyéb eszközeivel.