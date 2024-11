A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség vádat emelt a halálos közúti balesetet okozó sofőr ellen és végrehajtandó szabadságvesztésre ítélését indítványozza. Az ügynek vádlottja még az a vezető is, aki az előírt sebességhatárt ugyancsak jelentősen túllépve a tragédiát okozó férfi kocsijába hajtott bele.

A vádirat lényege szerint az egyik vádlott, egy 35 éves férfi 2023. július 1-jére virradóra, a XIII. kerületben a Róbert Károly körúton az Árpád híd irányába vezetett egy tuningolt személygépkocsit.

A férfi korábban rendszeresen vett részt gyorsulási versenyeken.

A vádbeli éjszakán a férfi felfigyelt két másik gépkocsira, amelyek egyikét az ügy másik vádlottja, egy 23 éves férfi vezette. A két másik sofőr ismerte egymást és köztük kialakult egy spontán verseny a körúton, amelybe bekapcsolódott a 35 éves vezető is, méghozzá úgy, hogy a nagyobb teljesítmény érdekében a gépkocsija menetstabilizáló rendszerét kikapcsolta. A versenyben az élen haladt, majd felhajtott az Árpád hídra, amelyen épp ekkor, Budáról Pestre kerékpározott a sértett a híd korláttal elkülönített, kerékpárútként funkcionáló járdarészén.

A 35 éves vádlott az Árpád híd Népfürdő utcai villamosmegállójánál a megengedett 70 km/h sebességet jelentősen túllépve, mintegy 168-170 km/h sebességgel haladt a belső forgalmi sávban, a menetstabilizáló program nyújtotta biztonság nélkül. Ezt követően a híd balra, majd jobbra ívelő útkanyarulatában azt tapasztalta, hogy a 137-147 km/h-val haladó gépkocsi balra kezdett húzni, ezért jobbra kormányzott. Ekkor azonban elvesztette uralmát a járműve felett, azzal merőlegesen a jobb oldali szalag- és csőkorlátnak ütközött, megpördült, majd ismét a korlátnak csapódott, és azt átszakítva, 69-76 km/h sebességgel elgázolta az ott szabályosan közlekedő sértettet.

Ezután a gépkocsi felborult, és a tetején többször megpördülve becsúszott az útra, ahol a mögötte haladó 23 éves férfi késedelmesen megkezdett intenzív fékezés után 98-103 km/h sebességgel beleütközött, és a pillanatokkal korábban halálos balesetet okozó sofőrnek súlyos sérüléseket okozott.

A balesetet követően kiérkező mentők a sérült kerékpárost kórházba szállították, aki azonban a szakszerű orvosi ellátás ellenére a kórházban, még az éjjeli órákban életét vesztette.

Mindkét ütközés azért következett be, mert a sofőrök nem tartották be, hanem jelentősen túllépték a megengedett sebességet és a további eredmény tekintetében gondatlanság terheli őket.

A büntetőeljárás során megállapításra került, hogy a 35 éves vádlott a gépjárművezetésre személyiségének pszichológiai jellemzői folytán nem alkalmas.

A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség a 35 férfit halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségével, míg a másik férfit közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja. A kerületi ügyészség arra tett indítványt a vádiratban, hogy a bíróság a 35 éves férfit ítélje végrehajtandó fogházbüntetésre, a másik vádlottal szemben szabjon ki végrehajtásban felfügeszett fogházbüntetést, illetve pénzbüntetést. Az ügyészség indítványozza, hogy a halálos eredményt okozó sofőrt a bíróság véglegesen, a másik vádlottat határozott időre tiltsa el a közúti járművezetéstől.

Mintha az Árpád hídon csak száguldani lehetne, azóta is hétről hétre a fokozott rendőri sebességellenőrzést semmibe véve rohannak az autók. Szeptember 9. és október 6. között az Árpád hídon felállított traffipaxok összesen 160 gyorshajtót mértek be – számolt be a police.hu oldalán a rendőrség.

2024. október 7. és október 20. között az Árpád hídon felállított traffipaxok összesen 114 gyorshajtót mértek be.an lihegnek a rendőrök. Közülük az egyik 142 km/órával hajtott, ezért 140 ezer forint közigazgatási bírságot kap.

Autótolvaj miatt haltak meg ártatlanok az Árpád hídon szinte egy évvel később. Egy percekkel korábban ellopott taxi okozhatta az esti balesetet. Erről itt írtunk részletesebben >>>