ECONOMX-KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet, és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* ÉRDEKEL *Az átvétel feltétele az Economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozónak ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25 százalék kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

Több magas rangú állami és gazdasági vezető jelenlétében írták alá ma Budapesten a tavaly októberi szándéknyilatkozatot követően a 4iG és Telecom Egypt közötti előzetes megállapodást. A szerződés a befektetés üzleti feltételeit, illetve gyakorlati lépéseit is rögzíti, illetve a tájékoztatóból kiderült az is, hogy a két távközlési piacvezető vállalat közös projekttársaságot alapítanak a kivitelezéshez, amely a tervek szerint a későbbiek folyamán a kereskedelmi feladatokat is ellátja.

A nagy jelentőségű gazdasági megállapodásnak az ad különösebb apropót, hogy pontosan száz éve annak, hogy Magyarország megnyitotta első konzulátusát Alexandriában, ezzel pedig kezdetét vette az észak-afrikai országgal való diplomáciai kapcsolat.

Az ünnepélyes aláírási ceremónia előtt Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnöke üdvözölte, hogy a magyar vállalat partnerségre lép a százhatvanöt éves múltra visszatekintő egyiptomi távközlési szolgáltatóval annak érdekében, hogy közösen fektessék le, és vezessék el Egyiptomtól Albániáig a tengert alatti, interkontinentális optikai hálózatot. Ezzel a 4iG a globális adatkommunikációs-hálózat részévé válhat, kilépve a távközlési piacra – tette hozzá.

Arról is beszélt, hogy

a nagy kapacitású, interkontinentális optikai kábellel egy új balkáni adatkaput nyitnának, összekötve ezzel Európát és Afrikát.

Az albániai végpont azért is jelentős, mert a 4iG-nek jelentős beruházásai vannak az országban, ugyanakkor Albánia fekvése lehetőséget biztosít ara is, hogy alternatívát jelentsen a meglévő mediterrán adatösszeköttetések mellett, amelyek már a kontinensünkhöz kötik Egyiptomot. A kábelrendszer bővíthető, egyrészt a legrövidebb útvonalat biztosíthatja többek között Frankfurt, Szófia, Bécs és Budapest felé, másrészt az egyiptomi nyílt hozzáférési pontoknak köszönhetően egy sor másik tengeralatti kábelhez kapcsolódhat, amelyek a Vörös-tengeren át délkelet felé haladnak Ázsia és Afrika irányába.

Jászai Gellért örömét fejezte ki azzal kapcsolatban is, hogy a 4iG és az Telecom Egypt ezzel a beruházással jelentős európai és afrikai piaci pozíciókhoz jut.

Mohamed Nasr Eldin, a Telecom Egypt vezérigazgatója szintén hangsúlyozta a stratégiai megállapodás, az üzleti megegyezés fontosságát, és elárulta azt is, hogy hónapokkal korában megkezdték a gerincvezeték tervezését. Az ő értékelése szerint is ezzel erősítheti a két fél az európai-afrikai, illetve az ázsiai pozíciókat is. Beszédében kiemelte, milyen robbanásszerűen fejlődik digitális és információs piac. Az Egyiptom és Albánia közti tengeralatti kábel egy új adalék lesz a globális adathálózatához, amit az információs forgalom történelmi fordulópontjának nevezett – a Telecom Egypt vezérigazgatója.

Együtt ünnepelhetünk, amikor megvalósul a kivitelezés

– közölte Mohamed Nasr Eldin.

Budapest, 2023. november 9. Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter (j) és Jászai Gellért, a 4iG elnöke (b), miután aláírták a kormány és a 4iG-csoport közötti együttműködési megállapodást a Gazdaságfejlesztési Minisztériumban 2023. november 9-én. A távközlési és infokommunikációs vállalatcsoport 2028-ig 150 milliárd forint értékű mobil és vezetékes hálózati beruházást valósít meg. MTI/Mónus Márton Kép: MTI Fotó , Mónus Márton

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter mérföldkőnek nevezte a 4iG fejlődésében a megállapodást, majd egyiptomi kollégájához fordulva kijelentette, ahogy ők büszkék lehetnek a Telecom Egyptre, a magyar kormányzat ugyanúgy büszke a 4iG-re. Majd kifejtette azt is, hogy a száz éves magyar-egyiptomi kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten alapulnak, „ami elég ritka manapság” és „bárcsak ez alapkérdés lenne” a nemzetközi kapcsolatainkban.

A megállapodással kapcsolatban arról is beszélt a nemzetgazdasági miniszter, hogy nincs fejlett gazdaság versenyképes telekommunikációs szektor nélkül.

Az ágazat adja a magyar GDP 25 százalékát, illetve a hazai foglalkoztatottak 17 százaléka dolgozik a digitális szektorban

– fogalmazott Nagy Márton, hozzátéve: ez egy kitörési pont, és aki nem használja, lemarad.

Felidézte azt is, hogy a tavaly novemberben a magyar állam és a 4iG által megkötött stratégiai megállapodás értelmében a cég vállalta, hogy 2028-ig 150 milliárd forint értékű beruházást hajt végre hazánkban, biztosítva ezzel többek között a szélessávú internetet minden háztartás számára.

Nagy Márton négy szempontot nevezett meg, ami miatt a kormányzat támogatja a magyar cégek nemzetközi gazdasági szerepvállalat:

A nemzeti bajnokok, az olyan cégek megtalálása, amelyek nemzetközi téren is sikeresek. A miniszter nemzeti bajnoknak nevezte a 4iG-t, valamint az OTP-t, a Richtert, és a MOL-t, ezeket a cégeket a „lehető legtöbb eszközzel támogatjuk”. Találkozási pontokat létesítenek ezzel kelet és nyugat, észak és dél között. Nagy Márton sikeresnek nevezte Orbán Viktor keleti nyitását, amit azzal indokolt, hogy 10-ről 34 százalékra emelkedett a keleti országokból érkező beruházások aránya. Délen Egyiptom a legfontosabb partnere hazánknak – jelentette ki a miniszter. Így alakítható ki a magas hozzáadott értékű gazdaság. Elmondása szerint a magyar tudás világszerte versenyképes, és mivel a magyar gazdaság komplex, nem egy ágazatra tesznek hajtóerőt a beruházásokkal – magyarázta. Végül a beruházási és kifektetési stratégiáról beszélt, kiemelve, hogy nemcsak Magyarországon, hanem külföldön is beruházásokat kell végrehajtani.

A nemzetgazdasági miniszter szerint a megegyezés erősíti a magyar potenciált, de ez még csak egy mérföldkő, a jövőben még több siker várható.

Amr Talaat, Egyiptom Információs és technológiai miniszter örömnek nevezte a megállapodást, és szerinte nem is találhattak volna fontosabb alkalmat ennél Egyiptom és Magyarország közti diplomáciai kapcsolat száz éves évfordulójánál. Arról is beszélt, hogy a diplomáciai kapcsolatok nagy fejlődést mutatnak, egyre aktívabbak, és ez megvalósul az adatforgalmi beruházások terén is. A tárcavezető a beruházás jelentősége kapcsán kiemelte, hogy Egyiptomon tíz nagyszélességű kábel fut keresztül, ez pedig a nyugat és kelet közti adatforgalom 19 százalékát fedi le, az országban 14 csomópont található, és az észak-afrikai állam öt nemzetközi kábelhálózatot fektet le a tenger alá. A 4iG-vel megkötött együttműködés lehetőséget nyit összekötni Afrikát, Európát és Ázsiát is – magyarázta Amr Talaat.

A beszédek után megtörtént az előzetes megállapodás ünnepélyes aláírására is.