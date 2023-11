Vannak arra utaló jelek, hogy mégis jól sülhet el az év vége a világ vezető tőzsdéin. Eddig ugyanis a hónapok óta tartó emelkedés nagy problémája volt, hogy abban csak a legnagyobb technológiai cégek, az úgynevezett "csodálatos hetek" részvényei vettek részt és ezek húzták magukkal a piacot, míg az átlagos részvény árfolyama nem nagyon mozdul el felfelé.

Novemberben az S&P 500 as részvényindex eddig nyolc százalékkal emelkedett új idei csúcsra. A jó hangulatot elsősorban a lehűlő inflációról érkező adatok táplálták, amelyek arra engedtek következtetni, hogy a Fed esetleg kamatemelési ciklusa végére ért.

A tőzsdei emelkedés koncentráltságát, jól mutatja, hogy az S&P 500 index egyenlő súlyozású változata (S&P 500 Equal Weights) idén mindössze 3 százalékkal volt képes emelkedni, míg a piaci kapitalizáció t figyelembe vevő alap index 18 százalékot. Az elmúlt 25 évben sosem volt ilyen nagy különbség a két különböző számítási módú index teljesítménye között.

A "csodálatos hetek", az Apple, a Microsoft, az Alphabet, az Amazon, az Nvidia, a Meta Platforms és a Tesla súlya az S&P 500-as indexben összesen 28 százalék, a Nasdaq 100-as indexben pedig 50 százalék. Ez utóbbi január óta 47 százalékkal erősödött.

A héten azonban az egyenlő súlyozású index halványan felülteljesítette az alap S&P 500-as indexet. Igaz, csak egy százalékponttal, de van más jele is annak, hogy a részvénypiaci rally kezd átterjedni a teljes piacra. Mostanra már az index kosarában szereplő részvények 55 százaléka jár magasabban, mint 200 napos mozgóátlaga. Ilyen helyzet utoljára két hónappal ezelőtt állt fent.

Elsősorban a kisebb kapitalizáció cégek és a bankrészvények kezdtek el jobban szerepelni a kedvező októberi inflációs adat után. A Russell 2000 index 5,5 százalékkal, az S&P 500 Bank index pedig 6,5 százalékkal erősödött az inflációs adat közlése óta. Mona Mahajam, az Edward Jones vezető befektetési stratégája szerint kezd olyan környezet kialakulni, ami kedvező az általános emelkedésnek. A kamatlábak csökkennek, az infláció mérséklődik és a Fed már nem az elsődleges tényező a befektetők gondolkodásában - fejtette ki a Reutersnek a szakértő. Szerinte az ilyen környezetben a hozamok csökkenése mellett általában emelkedni szokott a kisebb vállalatok mértékegysége is.

A jövő héten egyébként fontos adatok érkeznek:

kedden novemberi fogyasztói bizalmi index

szerdán az amerikai harmadik negyedéves GDP első becslésre érkezik a piacra. Az előzetes becslések szerint ebben az időszakban évesített szinten 4,9 110 százalékkal bővülhetett a világ legnagyobb gazdasága

csütörtökön a személyes kiadások indexe árnyalhatja az inflációval kapcsolatos képet

Van aki természetesen óvatos a túlzott jókedvvel kapcsolatban Jason Draho,a UBS Global Wealth Management szakértője szerint például az elmúlt három hét tíz százalékos emelkedése azt is jelenti, hogy a jó hírek már be vannak árazva és nem biztos hogy most már sokan szeretnének felugrani a száguldó vonatra.