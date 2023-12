ECONOMX KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* KITÖLTÖM *Az átvétel feltétele az economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozó részére ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25% kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

A világ legjobban figyelt tőzsdeindexe, az amerikai S&P 500-as csak decemberben több mint négy százalékot emelkedett: így ezzel idén már 24 százalékos nyereségben van alig karnyújtásnyira történelmi csúcsától. Az év végi emelkedés olyan erősre sikerült, hogy immár zsinórban a nyolcadik hetét zárja pozitívban az index.

Budapesten sem lehet ok a panaszra, hiszen a BUX január eleje óta közel 39 százalékot izmosodott, és december eleje óta szintén négy százalékot meghaladó emelkedést mutat.

Ráadásul ha a historikus adatokból indulunk ki, a lendület rövid távon akár folytatódhat is, hiszen az év vége hagyományosan erős időszak a részvények számára. Sőt, valójában Mikulás-rallynak eredetileg nem is az egész decemberi, hanem csak a karácsony és az újév közötti időszakban bemutatott emelkedés szokás hívni.

A Stock Trader’s Almanach adatai szerint a vezető amerikai index az év utolsó öt, valamint az új év első két kereskedési napján 1969 óta átlagosan 1,3 százalékot tudott emelkedni. A szezonális teljesítményre több okot is megemlít a szakirodalom:

az egyik, hogy ebben a kevésbé élénk kereskedési időszakban általában a jó hírek dominálnak;

másik szerint egyszerűen arról van szó, hogy az év végi adóoptimalizálás eladások már nem sújtják a piacot.

Idén a jó hangulat mindenesetre szokatlanul erős. Ennek oka, hogy az infláció mérséklődésével a Fed hangnemet váltott, és kilátásba helyezte, hogy akár már 2024-ben megindulhat a kamatcsökkentések sora az Egyesült Államokban. Ezt támasztották alá a pénteki adatok, amelyek szerint az amerikai éves infláció a személyi fogyasztások indexével (PCE) mérve novemberben három százalék alá csúszott – írja összefoglaló elemzésében a Reuters.

Az amerikai jegybank monetáris politikájában beállt fordulatról itt írtunk bővebben.

„A narratíva továbbra is arról fog szólni, hogy a Fed az enyhébb monetáris politika irányába fordult" – mondta Angelo Kourkafas, az Edward Jones vezető befektetési stratégája.

A befektetők étvágya az utóbbi időben erős volt a részvények iránt. A Bank of America szerint például ügyfelei nettó 6,4 milliárd dollár értékben vásároltak amerikai részvényeket az elmúlt héten, ami a legnagyobb érték 2022 októbere óta. Eközben az elmúlt négy-hat hétben a Vanda Research adatai alapján a lakossági befektetők vásárlásai is erőteljesen növekedtek. Az elemzőcég is arra számít, hogy a tendencia az új évben is folytatódik.

Nemcsak az amerikai részvénypiacon, de Budapesten is jól szokott sikerülni az év vége. Az Economx számításai alapján az elmúlt tíz évben a BUX a karácsony előtti utolsó, illetve az újév második kereskedési napja között átlagosan 1,08 százalékkal tudott erősödni. Mindezt úgy, hogy az esetek 80 százalékában pozitív volt az index teljesítménye.