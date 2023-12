Elég masszív emelkedést produkáltak idén eddig a vezető részvényindexek, az S&P 500 például pénteken már 19,6 százalékkal állt magasabban, mint ahol kezdte az évet. Paradox módon a részvénypiac jó teljesítményét azok a remények táplálják, hogy az amerikai gazdaság lassul, ám ezt nem padlófékkel teszi, hanem fokozatosan veszít majd a lendületéből. Ez lehetővé teszi a Federal Reserve számára a szigorításból lazításba való átmenetet anélkül, hogy az infláció újabb lendületet kapjon.

Az idei emelkedés úgy történt, hogy közben a szokásosnál is erősebben érvényesültek a tőzsdén az úgynevezett szezonális trendek – hívta fel a figyelmet összefoglaló elemzésében a Reuters. Szeptemberben például, amely statisztikailag a leggyengébb hónap, a vezető amerikai részvényindex közel öt százalékot esett. A leginkább az átlagnál magasabb volatilitásáról ismert októberben pedig vad ingadozásokat láthatunk. A hagyományosan erős november is tankönyv szerűen zajlott, hiszen idén 9 százalékos emelkedéssel kényeztette a befektetőket.

Sam Stovall, a New York-i CFRA Research vezető befektetési stratégája szerint azonban decemberre nem árt óvatosnak lenni, mert az év utolsó hónapja időnként szereti saját ritmusa szerint intézni a dolgokat. A befektetők most leginkább a pénteken napvilágra kerülő foglalkoztatási adatokat fogják figyelni. Ha ebből kedvező jeleket olvasnak ki, mindez hozzájárulhat ahhoz, hogy decemberben is a megszokottnak megfelelően viselkedjen a piac.

A CFRA adatai szerint az S&P 500-as index 1945 óta decemberben 1,54 százalékkal erősödött átlagosan. Ráadásul az azóta eltelt időszakban az indexen esetek 77 százalékában produkált emelkedést. Az LPL Financial statisztikái szerint a jó szereplés általában a hónap második felének köszönhető. Klasszikusan egyébként ezt a szezonális jelenséget hívják Mikulás-rallynak. Ezek során 1950 óta átlagosan 1,4 százalékos hozamot produkált a vezető részvényindex.

December hónap másik jellemző vonása a tőzsdén, hogy felerősíti egyes részvények addig mutatott éves teljesítményét. Különösen igaz lehet ez a rosszul szereplő részvényekre, amelyektől a feltételezések szerint ilyenkor adóoptimalizációs okokból próbálnak megszabadulni tulajdonosaik. Az ilyen papírok aztán a hónap második felében, vagy január első heteiben sokszor masszívan vissza tudnak erősödni.

A BofA Global Research elemzői igazolni látszanak ezt a feltételezést. Azt írják, 1986 óta azok a részvények, amelyek január és október vége között tíz százalékkal, vagy annál nagyobb mértékben estek, a következő három hónapban átlagosan 1,9 százalékkal teljesítették túl az S&P 500-as indexet. Pont emiatt javasolják vételre a PayPal Holdings, a CVS Health és a Kraft Heinz Co. részvényeit.

A tőzsdei erősödés rendkívül koncentrált volt az idén. Okkal feltételezhető, hogy a rosszabbul szereplő részvények és szektorok további nyomás alá kerülnek és majd csak januárban szabadulhatnak ez alól – mondta Sameer Samana, a Wells Fargo vezető globális piaci stratégája.

Mivel a vezető indexek erősödése nagyon koncentrált volt – mint ismert, leginkább a hatalmas piaci kapitalizációval rendelkező nagy technológiai cégek részvényei okozták – ezért elég sok befektető portfóliója mutathat gyenge teljesítményt az erős piac mellett is.

Ha a vezető indexek emelkedését nem tudja a részvények többsége követni hosszabb távon, az a piac belső gyengeségére utalhat. Hogy mit jelent ez a tőzsdék szempontjából, arról korábban ITT írtunk bővebben.

A novemberi jó hangulat egyébként megtalált számos spekulatív papírt is. A streaming szolgáltatást nyújtó Roku részvényei például 75 százalékkal ugrottak meg a hónap során, a kriptodevizákkal foglalkozó Coinbase Global 67 százalékot erősödött. Ez arra utalhat, hogy az emelkedés lassan elérkezik a túlzott optimizmus fázisába – írja az elemzés.

Nem véletlen, hogy Michael Hartnett, a Bofa Global Research vezető befektetési stratégája pénteken felhívta a figyelmet, cégük fontos hangulati indikátora már elmozdult abból a tartományból, ahol még érdemes vásárolni. Ő egyébként pont ez alapján javasolt vételeket még a nagy novemberi emelkedés megindulása előtt. Most azonban úgy látja, ha valakinek nem sikerült elkapnia az emelkedő hullámot, most már nem érdemes üldöznie azt.