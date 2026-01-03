Tízezer pont feletti napközbeni rekord után valamivel alacsonyabb szinten, de így is rekordon zárta a Londoni Értéktőzsde (LSE) irányadó FTSE 100-as indexe az év első kereskedési napját.

Az LSE valós idejű árfolyamjelző platformjának adatai alapján a londoni tőzsdén jegyzett száz legnagyobb piaci tőkeértékű vállalat alkotta mutató pénteken napközben 10 046,25 pontig emelkedett, majd a tavalyi utolsó záráshoz mérve 19,76 pontos, 0,2 százalékos erősödéssel 9,951,14 ponton zárt.

A FTSE 100-as – amely 1984. január 3-án indult ezer pontról – eddigi több mint négy évtizedes fennállása során most lépte át először a 10 ezer pontot, így új napközbeni rekordot állított fel, és az ezt követő kisebb negatív korrekció ellenére pénteki zárószintje is rekord.

Számos elemző már 2025 végére valószínűsítette, hogy az index átlépi 10 ezer pontot, de ezt végül nem sikerült elérni: az LSE fő árfolyammutatója 9931,38 ponton zárta a tavalyi utolsó, december 31-i kereskedési napot, de így is 21,5 százalékot erősödött 2025 egészében.

Ez egyben azt is jelentette, hogy a Londoni Értéktőzsde a 2008-2009-es globális pénzügyi válság óta a legjobb évét zárta tavaly.

A FTSE 100-ast alkotó vállalatok közül 2025 legnagyobb nyertese

a Fresnillo, a világ legnagyobb ezüstkitermelője és az egyik legnagyobb aranybányászati konglomerátuma volt, amelynek részvénye az arany és az ezüst tavaly elért árupiaci rekordárfolyamai nyomán 450 százalékkal emelkedett.

A Rolls-Royce hadiipari csoport tőzsdei tőkeértéke a kétszeresére emelkedett tavaly annak hatására, hogy a brit kormány az év folyamán a védelmi beruházások jelentős növeléséről döntött. A Rolls-Royce sok egyéb termékcsoport mellett harci repülőgépekhez és hadihajókhoz gyárt hajtóműveket és részegységeket.

A FTSE 100-as tavaly 41 napközbeni és zárási rekordot ért el, és az LSE adatai szerint a december 31-ig elért 21,5 százalékos erősödés azt jelentette, hogy az indexet alkotó vállalatok összesített nettó piaci tőkeértéke 2025 végére elérte a 2365,2 milliárd fontot.

A FTSE 100-asban szereplő száz cég egyéni kapitalizációjának átlaga így 23,652 milliárd font (10 440 milliárd forint), mediánértéke 7,753 milliárd font (3422 milliárd forint) volt 2025 végén.

Az idei első kereskedési napon elért napközbeni és zárási rekordokhoz felhajtóerőt adott az a friss felmérés, amely szerint csaknem másfél évi csúcson zárták a tavalyi évet a brit feldolgozószektor aktivitási mérőszámai.

Az S&P Global pénzügyi-gazdasági adatszolgáltató csoport és a brit vállalati szektor beszerzési aktivitását mérő intézet (Chartered Institute of Procurement & Supply, CIPS) pénteken ismertetett havi felmérése szerint a brit gyáripar szezonálisan kiigazított beszerzésimenedzser-indexe (BMI) decemberben 50,6-ra - 15 havi csúcsra - emelkedett a novemberi 50,2-ről.

Az 50 feletti BMI-mutatók a vizsgált ágazat teljesítményének növekedését jelzik, vagyis az 50,6-os decemberi adat immár második hónapja az euróövezeten kívüli legnagyobb európai gazdaság gyáriparának élénkülését mutatta.