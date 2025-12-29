Erősödött kissé a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn a reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
- Este hat órára az euró jegyzése 386,27 forintra csökkent a reggeli 387,29 forintról,
- a dolláré 328,52 forinton állt 328,87 forint után,
- a svájci franké pedig 415,88 forintra csökkent 416,79-ről.
A decemberi kezdéshez képest vegyesen áll a forint a különböző devizákkal szemben, 1,2 százalékkal gyengébben az euró és 1,6 százalékkal gyengébben a dollár ellenében, de 0,2 százalékkal erősebben a dollárral szemben.
Az év eleje óta a forint erősödött, 6,1 százalékkal az euró, 17,4 százalékkal a dollár, 5,1 százalékkal a svájci frank ellenében.
Tájékoztatás
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!