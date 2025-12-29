Erősödött kissé a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn a reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.

Este hat órára az euró jegyzése 386,27 forintra csökkent a reggeli 387,29 forintról,

a dolláré 328,52 forinton állt 328,87 forint után,

a svájci franké pedig 415,88 forintra csökkent 416,79-ről.

A decemberi kezdéshez képest vegyesen áll a forint a különböző devizákkal szemben, 1,2 százalékkal gyengébben az euró és 1,6 százalékkal gyengébben a dollár ellenében, de 0,2 százalékkal erősebben a dollárral szemben.

Az év eleje óta a forint erősödött, 6,1 százalékkal az euró, 17,4 százalékkal a dollár, 5,1 százalékkal a svájci frank ellenében.