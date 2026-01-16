A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1631,31 pontos, 1,35 százalékos emelkedéssel, 122 311,20 pontos új történelmi csúcson zárt pénteken.

A részvénypiac forgalma 29,2 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest, az OTP történelmi csúcson fejezte be a kereskedést.

Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője az MTI-nek elmondta: kitartott a jó hangulat a magyar tőzsdén, a BÉT felülteljesített a főbb európai indexekhez képest. A hazai vezető papírok, különösen az OTP iránt egyre nagyobb a nemzetközi érdeklődés.

A vezető részvények mindegyike erős pluszban zárt, legjobban az OTP teljesített, az árfolyamokat befolyásoló fontosabb nemzetközi vagy vállalatspecifikus hír nem érkezett – jelezte.

A Mol 38 forinttal, 1,09 százalékkal 3532 forintra erősödött, 7,5 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 730 forinttal, 1,93 százalékkal 38 480 forintra nőtt, forgalmuk 17,6 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 20 forinttal, 1,05 százalékkal 1920 forintra emelkedett, forgalma 446,5 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 120 forinttal, 1,16 százalékkal 10 470 forintra erősödött, a részvények forgalma 2,5 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 10 404,50 ponton zárt pénteken, ez 34,38 pontos, 0,33 százalékos csökkenés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.