A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1477,71 pontos, 1,26 százalékos emelkedéssel 118 863,12 pontos történelmi csúcson zárt kedden. A részvénypiac forgalma 22,7 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. Az OTP az eddigi legmagasabb árfolyamát érte el kedden.

Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője a kedvezőre fordult befektetői hangulattal magyarázta az emelkedést.

A magyar részvénypiac teljesítménye azért is jelentős, mert közben a nyugati tőzsdék a geopolitikai feszültségek miatt többnyire csökkenéssel zártak

– tette hozzá Aradványi Péter.

A Mol 54 forinttal, 1,69 százalékkal 3250 forintra erősödött 3,5 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 670 forinttal, 1,8 százalékkal 37 920 forintra nőtt, forgalmuk 16,1 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 14 forinttal, 0,75 százalékkal 1850 forintra csökkent, forgalma 365,1 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 90 forinttal, 0,88 százalékkal 10 290 forintra emelkedett, a részvények forgalma 1,8 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 10 338,87 ponton zárt kedden, ez 5 pontos, 0,05 százalékos emelkedés a hétfői záráshoz viszonyítva.