Közel 27 ezermilliárd forintra rúgott augusztus végén a lakossági megtakarítások azon része, ami magyarországi vállalatok, vagy a kormányzat által kibocsátott értékpapírokban pihent. A Magyar Nemzeti Bank hétfőn publikált jelentéséből az is kiderül, ennek a pénznek mintegy a fele van forintban kibocsátott állampapírokban (lakossági és intézményi kötvény együtt).

Kép: Economx

Az továbbra is igaz, hogy a háztartások az 1 évnél hosszabb lejáratú állampapírokat tartják, a náluk lévő mennyiség 83 százaléka egy évnél későbbi lejáratú. A hazai kibocsátású tőzsdei részvényekre viszont továbbra sem nyomul a lakosság, augusztus végén 1790 milliárd forint volt a náluk lévő mennyiség piaci értéke, miközben a Budapesti Értéktőzsde össz-piaci kapitalizációja 15,9 ezermilliárd forint.

A befektetési alapok viszont keresettebbek, ebből is már 10 ezer milliárd forintot meghaladó összeg van a háztartásoknál. Amilyen ütemben egyes alapok termelik a hozamot, nem is csoda.

Állampapír nagybevásárlás: lakosság, bankok, külföldiek

Augusztusban a lakosság még mindig nettó vásárló volt az állampapír piacon, hiába csökkent a hozamkörnyezet és hiába vágta vissza több lépésben az Államadósság Kezelő Központ a lakossági állampapírok kamatát. Mindezek ellenére 145 milliárd forinttal több állampapírt vettek a háztartások, mint amennyit eladtak, vagy amennyinek lejárt a futamideje. De nem csak a lakosság „zsákolta” a magyar állampapírokat, nettó vásárló volt a bankszektor (177 milliárd forint), illetve kismértékben a külföldi befektetők is (12 milliárd forinttal).

A teljes állampapírpiac mérete augusztus végén meghaladta az 50 ezer milliárd forintot. A legnagyobb finanszírozók:

bankok: 10 847 milliárd forint

biztosítók, nyugdíjpénztárak: 2593 milliárd forint

lakosság: 13 523 milliárd forint

külföldi befektetők: 15 825 milliárd forint

Közel 1000 milliárd forinttal több állampapír a lakosságnál

A lakosság állampapír-állománya tavaly december végétől augusztus 31-ig 7,7 százalékkal, 969 milliárd forinttal emelkedett. De a külföldiek sem akartak lemaradni, sőt, a náluk lévő mennyiség 1730 milliárd forinttal, 12,3 százalékkal gyarapodott. A bankok magyar állampapír állománya idén 982 milliárd forinttal emelkedett, közel 10 százalékkal.

A számok értékelésénél nem csak a tranzakciókat, hanem az átértékelődést is figyelembe kell venni. Utóbbi az árfolyam-kockázattól mentes lakossági állampapíroknál marginális. Aki viszont piaci államkötvényt tart (bankok és intézményi befektetők), számolnia kell az árfolyam alakulásával is. Ez idén számukra kedvezően alakult, mivel a lefelé tartó kamatkörnyezet a már meglévő kötvényportfólió piaci értékét emelte, így átértékelődési nyereség is keletkezett a megtermelt kamatok mellett.

Az 50 ezer milliárd forintos állampapír-állománynak közel negyede volt devizában kibocsátva (12,2 ezermilliárd forint), a devizás kötvények 87 százaléka volt külföldi befektetők kezében.

Megtorpanás a befektetési alapoknál

A befektetési alapokban lévő jegyek 49 százaléka volt augusztus végén lakossági kézben. A vizsgált hónapban 78 milliárd forinttal több lakossági pénz áramlott a befektetési alapokba, mint amennyit kivettek onnan, de nem csak ők, a bankok is nettó vásárlók voltak, 48 milliárd forinttal.

A lakossági pénzáramban ugyanakkor jelentős megtorpanást jelent a 78 milliárd forintos plusz, mivel ez idei mélypontnak tekinthető, a korábbi hónapokban 105 és 212 milliárd forint közt szóródtak a (plusz) számok. Augusztus végén 10 362 milliárd forintot tartottak a háztartások befektetési alapokban.