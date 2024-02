A héten jelentette be a litván Revolut Bank UAB, a Revolut Csoport banki engedéllyel rendelkező tagja, hogy azonnali hozzáférhetőséggel rendelkező megtakarítási számlát vezet be Magyarországon. Ezen naponta történik meg a jóváírás és teljesen díjmentes a használata.

Olyan hírt közölt a Revolut, aminek a magyarok nagyon örülhetnek A litván Revolut Bank UAB bejelentette, hogy megemeli a bruttó éves kamatot a forintalapú rugalmas megtakarítási számláin. Ha kíváncsi a részletekre

Most egy újabb szolgáltatással könnyíti meg a pénzügyi vállalat a honi felhasználók életét: Robo-tanácsadó alkalmazást vezet be a Revolut Magyarországon. A cég várakozásai szerint ennek segítségével időt spórolhatnak az ügyfelek és a személyes preferenciáiknak megfelelően fektethetik be pénzüket – írja a fintechzone.hu

Az új szolgáltatás nagy segítséget jelenthet a befektetések világban kevés tapasztalattal rendelkezőknek. A Revolut Robo-tanácsadónak köszönhetően a diverzifikált portfólióba való invesztálásban gondolkodó ügyfeleknek mostantól nem kell állandóan a piacokat figyelni a befektetéshez. Az alkalmazás elsősorban azoknak az életét könnyíti meg akiknek nincs idejük részletesen tájékozódni a piacok változásáról.

Ezt Rolandas Juteika, a Revolut befektetési és kereskedési szolgáltatásokért felelős igazgatója is megerősítette, mivel az adatok szerint:

a tavaly megkérdezett ügyfeleink 53%-a mondta azt, hogy egyszerűen nem tudja, hol kezdje el a befektetést

Testreszabott portfólió

A Revolut app Robo-tanácsadója az ügyfelek kérdései alapján feltárja a leendő befektető kockázattűrő képességeit és pénzügyi céljait, majd testreszabott és diverzifikált portfóliót hoz a számukra létre. Ha az ügyfél az új szolgáltatás segítségével kívánja a befektetést elindítani, akkor a Robo-tanácsadó az általa választott piaci eszközökbe helyezi, majd folyamatosan figyeli és kezeli a pénzét.

A Robo-tanácsadó gondoskodik az ügyfelek portfólióinak automatikus kiegyensúlyozásáról. Vagyis a portfólió célallokációjának a fenntartás érdekében rendszeresen felülvizsgálja az ügyfelek kockázati toleranciáját.

Az új szolgáltatás használatához minimum 100 eurónyi befektetésre van szükség. A tanácsadó szolgáltatás költsége egy havi rendszerességgel elszámolt portfóliókezelési díj, ami portfólió összértékének 0,75 százalékát teszi ki.