A vállalat azon dolgozik, hogy javítsa névadó autómárkájának pénzügyi teljesítményét. Ez különösen fontos, mivel az anyavállalat egyre több elektromos autó gyártását tervezi – mondta Thomas Schaefer a vállalat márkafőnöke, a német autógyár wolfsburgi központjában tartott megbeszélésén.

A VW csoport nyilvános prezentációjában hozzátette, hogy javítani fogják a fő márkájuk teljesítményét a típusok közötti jobb differenciálással, valamint a pazarló kiadások csökkentésével. Terveik szerint az tavalyi 3,6 százalékos eladási arány 2026-ra 6,5 százalékra nőhet – áll a CNN cikkében.

„Végre elég bátornak kell lennünk ahhoz, hogy kidobjunk a hajóról olyan dolgokat, amelyek a vállalaton belül megkettőződöttek (vagy egyszerűen csak ballasztot jelentenek) amire nincs szükségünk a jó eredmények érdekében."

– mondta Gunnar Kilian a VW humánerőforrás igazgatótanácsának tagja.

A vállalat jelenleg is tárgyalásokat folytat az üzemi tanáccsal a VW márka költségcsökkentési programjáról, amelyek közt az elektromos autókra való átállás is szerepel. A 10 milliárd eurós megtakarítási programja létszámleépítéseket is tartalmazni fog. Ezt többek között részleges és korai nyugdíjazásra vonatkozó megállapodásokkal tervezik elérni.

A VW csoport az eredetileg 1937-ben alapított Volkswagen mellett több olyan márka tulajdonosa, mint a Porsche és az Audi. Tömegpiaci termékei közé sorolható a cseh székhelyű Škoda és a spanyol Seat is.

(Kiffer Anna)