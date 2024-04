Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

Mintegy 10,1 milliárd forintból több mint 165 ezer új okosmérőt telepít szolgáltatási területén az E.ON Hungária Csoport – jelentette be csütörtökön a cégcsoport. Ezek a mérőórák már képesek arra – szemben a hagyományos fogyasztásmérő berendezésekkel –, hogy leolvasásuk távolról is lehetséges, tehát a fogyasztóknak már nem kell a villanyóra leolvasással bíbelődniük, írta meg a héten az Economx.

A készülék által az E.ON-hoz küldött adatok révén a hibák felderítésében és javításában is új lehetőségek nyílnak. Az okosmérők a napelemmel rendelkező háztartások számára is nélkülözhetetlenek, segítségükkel az áramfelhasználás mellett az esetleges betáplálás is nyomon követhető – hangzott el a beruházás csütörtöki bejelentésén.

Rejtélyes anomália

A 10,1 milliárdos hálózatfejlesztés 165 ezer okosmérő telepítését jelenti, amiben a telepítés minden költsége benne van – persze bizonyos feltételeknek meg kell felelni. Ezt a két számot leosztva egymással az jön ki, hogy egyetlen mérő telepítése körülbelül 61 ezer forintba kerül – és ebben már benne van a mérőóra költsége is. Ez az összeg pedig nagyságrendileg kisebb, mint magának a mérőóra „helyének”, a „fogyasztásmérő szekrénynek” az ára, ami lényegében

egy műanyag doboz.

Ezt a dobozt mindössze néhány cég gyártja Magyarországon, ára pedig bőven 100 ezer forint felett van. A két ár közti jelentős különbözetet az adhatja, hogy olyan nagy mennyiségben rendelt be az E.ON okosmérőket, hogy a „mennyiségi kedvezmények” miatt alakulhatott ki ez a furcsa anomália.