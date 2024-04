A Tesla arra kéri részvényeseit, hogy szavazzanak a 2018-as bércsomagjának jóváhagyásáról, amely Elon Musk vezérigazgatót a világ leggazdagabb emberei közé emelte, de amelyet egy delaware-i bíró az év elején elkaszált.

A bércsomag értelmében Musk opciókat kapott arra, hogy 303 millió darab, felosztással kiigazított Tesla-részvényt vásároljon, részvényenként 23,34 dollárért. Abban az időben, amikor a delaware-i bíróság januárban elvetette a bércsomagot, az 55 milliárd dollárt ért, de a The New York Times szerint most 47 milliárd dollárra értékelik.

Az autógyártó az értékpapír- és tőzsdefelügyelethez szerdán benyújtott meghatalmazási nyilatkozatában jelentette be az újabb szavazásra vonatkozó terveit.

A Tesla szerdai beadványában azzal érvelt, hogy a részvényesek számára a bércsomag méltányos volt, mivel részvényeik értéke 2018 óta ugrásszerűen megnőtt. Musk pedig hat éve nem kapott fizetést a Teslánál végzett munkájáért.

A javadalmazás része volt, hogy Musk pénzügyi célok alapján részvényopciókat kapott. Ez nagy szerepet játszott a Tesla vezérigazgatójának a világ leggazdagabb emberévé válásában. A Bloomberg Billionaires Index szerint jelenleg a harmadik helyen áll az Amazon alapítója, Jeff Bezos és a luxusmágnás Bernard Arnault mögött.

Nehéz idők

A tavalyi negyedik negyedévben a Tesla rövid időre elvesztette a világ legnagyobb elektromos járműgyártója címét a kínai BYD autógyártóval szemben, bár az első negyedévben az eladások visszaesése ellenére visszaszerezte ezt a címet.

Ám kénytelen volt csökkenteni az árait, hogy fenntartsa a keresletet az autói iránt. Ezek az árcsökkenések csökkentették a nyereséghányadot, bár még mindig sokkal nyereségesebb, mint a hagyományos autógyártók, például a General Motors és a Ford.

A hétvégén Musk bejelentette, hogy globálisan 140 ezer fős személyzetének több mint 10 százalékát leépíti, és több felsővezető is bejelentette, hogy távozik a cégtől.