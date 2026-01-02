Az olasz külügyminisztérium bejelentette, hogy az Egyesült Államok jelentősen csökkentette a több olasz tésztagyártóra kivetett új vámokat, miután előzetesen megvizsgálták a feltételezett dömpingellenes tevékenységeiket. Az amerikai kereskedelmi minisztérium egyik tisztviselője azt nyilatkozta, hogy a frissített elemzés szerint az olasz exportőrök a kezdeti értékelésben felvetett aggályok közül sokat kezeltek – írta a Reuters.

Októberben az Egyesült Államok bejelentette, hogy 13 olasz tésztagyártó cégre további 92 százalékos vámot szabnak ki a legtöbb uniós importra kivetett szokásos 15 százalékos vámon felül, azzal vádolva különösen két termelőt, a La Molisanát és a Garofalót, hogy tisztességtelenül alacsony áron értékesítik a tésztát.

A frissített értékelést követően az Egyesült Államok úgy döntött, hogy a La Molisana vámtarifáját 2,26 százalékra csökkenti, míg a Garofalo vámtarifáját 13,98 százalékon állapították meg – közölte az olasz külügyminisztérium egy közleményben. A fennmaradó 11 termelőre, akiket a felülvizsgálat során egyenként nem vizsgáltak meg, 9,09 százalékos vám vonatkozik.

Az új importvámok csak a teljes eredmények elemzése után változnak, ami azt jelenti, hogy eddig nem történt vámemelés. A vizsgált 13 vállalat az Olaszországból származó amerikai tésztaimport mintegy 16 százalékát teszi ki.

A tésztavámok fenyegetése kínos volt Giorgia Meloni miniszterelnök számára, aki abban reménykedett, hogy szoros kapcsolatai Donald Trump amerikai elnökkel megvédik az olasz vállalatokat a további vámoktól.

Az olaszországi statisztikai hivatal (ISTAT) adatai szerint Olaszország teljes tésztaexportja 2024-ben meghaladta a 4 milliárd eurót (4,7 milliárd dollárt). Az amerikai piac közel 800 millió dollárt ért az olasz cégek számára.