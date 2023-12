A Dr. Martens kiadta idei negyedik profit figyelmeztetését, arra hivatkozva, hogy az Egyesült Államokban a nehéz fogyasztói környezet hatással van értékesítésükre. A kiskereskedők részvényei a bejelentést követően 20 százalékot zuhantak, így a Dr. Martensnek jutott az a szomorú dicsőség, hogy a cégé lett csütörtökön az FTSE 250 legnagyobb visszaesése. A részvények ára 92 pennyre zuhant, ami a 2021-es tőzsdei árfolyamhoz képest 75 százalékkal alacsonyabb. Az egész évre vonatkozó eladások várhatóan mintegy 8 százalékkal csökkennek, a mögöttes nyereség pedig a várt, minimum 223,7 millió angol font (mintegy 98,5 milliárd forint) alá kerül.

A Northamptonshire székhelyű márka eladásai 5 százalékkal estek vissza 396 millió fontra (közel 175,5 milliárd forintra). Az adózás előtti profit pedig 55 százalékkal, 26 millió fontra (mintegy 11,5 milliárd forintra) csökkent. A City elemzői ennél is rosszabbra számítottak, mivel az amerikai üzletágban a reméltnél lassabb mértékű a fellendülés – számolt be róla a The Guardian.

A vállalat megoldotta az amerikai raktárral kapcsolatos problémákat, lecserélte az ottani vezetőség nagy részét, és újraindította a marketingtevékenységet, de a vártnál nagyobb kihívásnak bizonyult az üzlet e részének helyreállítása

– mondta a Dr. Martens vezérigazgatója. Kenny Wilson hozzáfűzte magyarázatként, hogy a makrogazdasági környezet az Egyesült Államokban meglehetősen erős, a vásárlók visszafogják magukat. Az összes nagy cipő- és ruházati márka alacsony számokat produkált.

A Dr. Martens továbbra is jól teljesít Európában és Ázsiában, az Egyesült Királyságban pedig 8 százalékkal nőttek az eladások a félév során, amihez hozzájárultak a Londonba visszatérő turisták is. A márka megnyitotta második üzletét a londoni Oxford Streeten, mivel az Egyesült Államokból és Európából érkező vásárlók a koronavírus világjárvány után újra visszatértek a brit fővárosba.

(Kiffer Anna)