Nicolás Maduro szürke Nike Tech ruhát viselt január 3-án, amikor elfogta az amerikai hadsereg otthonában. A képet Donald Trump tett közzé, amely menthetetlenül elindította a keresletet. A kép megjelenése után megugrott a Nike Tech-kel kapcsolatos online keresések és közösségi médiában közzétett bejegyzések száma – írta a Business Insider.

A PeakMetrics adatai szerint a Nike Tech-et január 3. és január 5. között naponta több mint 5000 X bejegyzésben említették. Ez növekedés a november 1. és december 31. közötti átlagos napi nagyjából 325 bejegyzéshez képest.

A TikTokon a felhasználók mesterséges intelligencia által generált fotókat tettek közzé, és egyesek azzal viccelődtek, hogy ez egy új Nike-kampány. Mások lebontották a teljes szett költségét, beleértve a sötétített szemmaszkot és a fülvédőt is. A kabát és a szabadidőnadrág együttesen több mint 200 dollárba került.

Hétfő reggelig a Nike amerikai weboldalán több méretben is elfogyott az a Nike Tech polár cipzáras kabát, amelyben Maduro-t lefényképezték.

A Nike nem kívánt nyilatkozni.