Március 11-én tartják a lengyel-ukrán gazdasági együttműködési kormányközi bizottság ülését Lvivben. Jacek Piechota, a Lengyel-Ukrán Kereskedelmi Kamara elnöke elismerte, hogy a szervezet szorgalmazta a bizottság újraindítását.

Piechota korábban a kormány minisztere volt, az általa vezetett kamara jelenleg információcserét folytat a vállalkozókat kereső lengyel, valamint ukrán vállalatok számára – írja a The Warsaw Voice.

Az érintett lengyel cégek végig Ukrajnában működtek, és több mint egymilliárd eurót fektettek be, folytatva tevékenységüket a háború ellenére is. A korrupció azonban továbbra is komoly problémát jelent. A kamara, akárcsak a Vállalkozók és Munkáltatók Szövetsége, Ukrajnában és Lengyelországban is rendelkezik irodákkal.

A vállalkozó szervezetek szerint a jogi és gazdasági támogatás segítené a vállalkozásokat a működésükben. Ez kimerülhet a kormányközi csoport állandó munkájában, de akár egy speciális fejlesztési alap elindításában is, amely az állami állami Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) bankhoz kapcsolódik.

Marzena Drela, a lengyelországi Amerikai Kereskedelmi Kamara igazgatója rámutatott, hogy Ukrajna újjáépítésének lényeges eleme kell, hogy legyen a gazdasági átalakulás. Az Ukrajnában működő vállalatoknak szerinte a civil társadalom támogatásával, az alkalmazottak kompetenciájának fejlesztésével, valamint az üzleti tapasztalatok átadásával kellene támogatnia a helyreállítási folyamatokat.