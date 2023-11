Bármennyire is az enyhe landolást látszik a legvalószínűbb forgatókönyvnek jövőre a globális és az amerikai gazdaság számára, ezt alaposan megkavarhatja a politika. Jövőre ugyanis olyan országokban tartanak választásokat, amelyek a globális GDP 60 százalékát adják, ezért fokozott bizonytalanságra és erősödő politikai polarizációra kell felkészülni. Ilyen helyzetben nehezebb lesz a költségvetéseket is rendbe tenni – hívják fel a figyelmet a Bank of America szakértői.



Azt várják, hogy 2024-ben folytatódni fog az dezinfláció és az év közepe táján nemcsak az amerikai Federal Reserve, hanem az Európai Központi Bank is megkezdheti a kamatcsökkentéseket. Látszik, hogy az elmúlt másfél évben végrehajtott kamatemelések gyengítették a gazdaság növekedését globálisan és a munkanélküliségi ráták is emelkedésnek indultak. Ennek ellenére nem várható recesszió a világgazdaságban, inkább az enyhe lassulás látszik elérhetőnek.



A várakozások idén nem nagyon működtek. Sem a globális sem az Egyesült Államok gazdasága nem esett recesszióba, nem indultak meg a kamatcsökkentések, nem pattantak meg a kötvénypiacok. Viszont a részvénypiacok fájdalmasan emelkedtek, ez utóbbi úgy következett be, hogy a befektetők többségének portfóliója alul súlyozza a részvényeket – mutattak rá a bank elemzői jövő évi előrejelzésükben.

Michael Hartnett vezető befektetési stratéga szerint jövőre elsősorban

a kötvények és

az arany szerepelhet a vártnál is jobban

a részvénypiaci rally azonban becsapósnak ígérkezik.

Már csak azért is mert a gazdaság kemény landolásának a kockázata jóval magasabb annál, mint amire jelenleg bárki is számít, így kialakulhat a pesszimista befektetői pozicionáltság, a visszaeső vállalati profitok és az enyhülő monetáris politika hármasa. Amikor ez bekövetkezik, akkor várható igazi pozitív fordulat a részvénypiacokon.

Az S&P 500-as részvényindex 2024-et rekord magasan, 5000 pont környékén zárhatja. Nem amiatt, mert jövő hét közepétől megindulnak a kamatcsökkentések, hanem elsősorban azért, amit a Fed eddig elért és ahogy a vállalatok rugalmasan tudtak alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez.

A részvényenkénti eredmények úgy tudtak növekedni, hogy közben a GDP növekedés üteme lassult. Ugyanakkor az ellátási láncok rövidítése kihívást jelent a vállalatok számára

- mondta Savita Subramanian vezető amerikai részvénystratéga.

A Brent kőolaj árfolyam átlagosan 90 dollár körül alakulhat hordónként jövőre. Az OPEC várhatom tartani fogja magát 2022 óta alkalmazott kínálatcsökkentéséhez, eközben viszont a globális olajkereslet napi 1,5 millió hordóval növekedhet, ahogy a fejlődő országok gazdaságai növekedni kezdenek a Fed szigorítási ciklusának végével.

A feltörekvő piacok számára amúgy is egy kedvezőbb időszak következhet, nem csak a kamatcsökkentések, de a dollár várható gyengülése is kedvezően hat rájuk. A feltörekvő piaci eszközök hozama tipikusan a Fed utolsó kamatemelését követő 12 hónapban pozitív szokott lenni. A bank elemzői egyébként pesszimistábbak a dollár árfolyamával kapcsolatban a piaci konszenzusnál.