Az Egyesült Államok legnagyobb ellensége nem Kína vagy Oroszország, hanem a 35 billió dolláros adósságállomány – állapítja meg elemzésében a The National Interest, a Center for the National Interest politikai agytröszt online platformja.

Az idei 1,6 billió dolláros deficit, a 35 billió dolláros teljes adósság és az idei 1 billió dolláros kamatfizetés mellett, ha az amerikai dollár már nem az elsődleges globális tartalékvaluta, és amennyiben egy valódi riválisa lép színre az amerikai valutának, akkor az egész amerikai pénzügyi rendszer összeomlik

– olvasható a jelentésben.

Miután Amerika a 20. század folyamán a világkereskedelem központi erejeként szolgált, Washington hozzászokott ahhoz, hogy belpolitikájában „olyan pazarlóan költekezzen, amennyire csak akar”, és külpolitikájában „pusztító pénzügyi fegyverként vessen be szankciókat azon országok ellen, amelyekkel problémái vannak” – áll a dokumentumban, amely szerint Washington „visszaél gazdasági dominanciájával”.

Mind a Trump-, mind a Biden-kormányzat Amerika történetének legfelelőtlenebb mértékű deficitnövelő költekezésébe bocsátkozott, először a járványvédelmi zárlatok okozta gazdasági visszaesés leküzdésére, majd a gyengélkedő gazdaság élénkítésére, ami növekvő inflációt és a kamatlábak emelkedését eredményezett az Egyesült Államokban

– áll a jelentésben.

A borús amerikai gazdasági kilátások, valamint a Washington által „fegyverként bevetett dollár” önkényes alkalmazásától való aggodalom arra késztette a Globális Dél országait, hogy fedezetet keressenek a lehetséges kockázatok ellen – mutat rá a dokumentum, hozzátéve, hogy mindezek tükrében a Wall Street által sokáig lekicsinyelt BRICS az Egyesült Államok vezette gazdasági rendszer szívének szegezett „pénzügyi tőrré” nőtte ki magát.