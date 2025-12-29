Egy ideje már nem működnek az euró kiutaláshoz korábban rögzített bankszámlaszámok a Magyar Államkincstár mobil és webes felületein, aki például az eurós magyar állampapírja után kapott kamatot szeretné kiutalni, problémába ütközhet: a banki utalás ugyanis akkor sem választható, ha az ügyfél korábban már rögzített a két felület egyikén eurós bankszámlát és oda kiutalások is történtek.

A kincstár a változásról értesítette az ügyfeleket (a mobil applikációban és a webes felületen), ezt a levelet kell keresni:

Tájékoztatás az euró utalásokhoz kapcsolódó bankszámlaszámok változásáról

A közlemény szerint

október 30-tól megváltozott az euró utalásokhoz rögzített bankszámlaszámok kezelése. A korábban rögzített IBAN formátumú eurós bankszámlaszámokra nem lesz lehetőség új utalási megbízás rögzítésére.

Annyi a teendő, hogy eurós utalásokhoz ismét rögzíteni kell a korábban már használt, vagy új bankszámlákat, szintén IBAN formátumban. Biztonsági okokból az újonnan/ismét rögzített számlákra 48 óra elteltével lehet elindítani az euró utalásokat.

A módosítás azzal függhet össze, hogy idén októbertől az euróövezetben, 2027-től pedig az összes EU-ban működő banknak ellenőriznie kell a kedvezményezett nevét az euró alapú utalásoknál. Az új előírás az úgynevezett Instant Payments Regulation (IPR) része, amelynek célja a pénzforgalmi csalások visszaszorítása.

Mint ahogy arról a Fintech.hu beszámolt, a kedvezményezett ellenőrzése azért fontos, mert sok csaló használta ki, hogy a pénzügyi vállalkozások általában nem ellenőrizték a kedvezményezett nevét, az utalás akkor is teljesült, ha a bankszámla tulajdonos neve eltért az utaláskor megadott kedvezményezettől.



Az IPR szabályozás alapján a bankok kötelesek lesznek a kedvezményezett nevét és számlaszámát ellenőrizni és összevetni. Ha eltérés mutatkozik, akkor értesíteniük kell az utalást kezdeményező felet, aki ennek fényében döntheti el, hogy végrehajtja-e a tranzakciót. Ez a gyakorlat október 9-től indult az euróövezetben, a SEPA utalásoknál, 2027 júliusától pedig az övezeten kívüli tagállamoknak is meg kell felelniük a szabályozásnak, amennyiben euró alapú utalást végeznek - írja a Fintech.hu.